Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін може більше не зіграти за Реал жодного матчу — про що йдеться arrow

Лунін може більше не зіграти за Реал жодного матчу — про що йдеться

1 червня 2024 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може більше не зіграти за Реал жодного матчу — про що йдеться
Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін став головною трансферною метою відомого клубу. Мадридці можуть продати воротаря вже в середині червня цього року.

"Реалу" буде складно утримати Луніна навіть попри пропозицію продовжити контракт, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Андрій Лунін залишається однією з головних трансферних цілей одразу для декількох відомих клубів. Не виключено, що українець уже зіграв свій останній поєдинок у складі "Реалу". Він пропустить фінал Ліги чемпіонів через хворобу, а після одужання вирушить до збірної України для підготовки до Євро-2024.

Лунін попрощається з "Реалом"

Новий головний тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані отримав від керівництва клубу дозвіл на посилення складу команди. Один із найбільш високооплачуваних наставників в історії німецького клубу хоче знайти заміну Мануелю Ноєру та вважає Андрія Луніна ідеальним кандидатом для "Баварії". Мюнхенці готові заплатити за українця 25 млн євро.

Андрій Лунін
Андрій Лунін під час фотосесії Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реал" збирався продовжити контракт із Луніним, проте поки що так і не зробив цього. Сторони погодили умови нової угоди, яку ще ніхто не підписав. Тепер не відомо, чи збирається голкіпер залишатися в Мадриді. Окрім "Баварії", ним цікавляться ще й "Манчестер Юнайтед" із "ПСЖ".

Минулого сезону Лунін зіграв за "Реал" 31 матч у всіх турнірах. Він у 12 поєдинках не пропустив жодного гола у свої ворота.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

"Карпати" можуть підписати колишнього гравця збірної України

Реал Мадрид
футбол
Андрій Лунін
спорт
Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей