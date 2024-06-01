Лунін може більше не зіграти за Реал жодного матчу — про що йдеться
Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін став головною трансферною метою відомого клубу. Мадридці можуть продати воротаря вже в середині червня цього року.
"Реалу" буде складно утримати Луніна навіть попри пропозицію продовжити контракт, повідомляє Diario AS.
Андрій Лунін залишається однією з головних трансферних цілей одразу для декількох відомих клубів. Не виключено, що українець уже зіграв свій останній поєдинок у складі "Реалу". Він пропустить фінал Ліги чемпіонів через хворобу, а після одужання вирушить до збірної України для підготовки до Євро-2024.
Лунін попрощається з "Реалом"
Новий головний тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані отримав від керівництва клубу дозвіл на посилення складу команди. Один із найбільш високооплачуваних наставників в історії німецького клубу хоче знайти заміну Мануелю Ноєру та вважає Андрія Луніна ідеальним кандидатом для "Баварії". Мюнхенці готові заплатити за українця 25 млн євро.
"Реал" збирався продовжити контракт із Луніним, проте поки що так і не зробив цього. Сторони погодили умови нової угоди, яку ще ніхто не підписав. Тепер не відомо, чи збирається голкіпер залишатися в Мадриді. Окрім "Баварії", ним цікавляться ще й "Манчестер Юнайтед" із "ПСЖ".
Минулого сезону Лунін зіграв за "Реал" 31 матч у всіх турнірах. Він у 12 поєдинках не пропустив жодного гола у свої ворота.
Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.
Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.
Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди.
"Карпати" можуть підписати колишнього гравця збірної України.
Читайте Новини.LIVE!