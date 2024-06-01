Лунін може більше не зіграти за Реал жодного матчу — про що йдеться

Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер "Реала" та збірної України Андрій Лунін став головною трансферною метою відомого клубу. Мадридці можуть продати воротаря вже в середині червня цього року.

"Реалу" буде складно утримати Луніна навіть попри пропозицію продовжити контракт, повідомляє Diario AS.

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Андрій Лунін залишається однією з головних трансферних цілей одразу для декількох відомих клубів. Не виключено, що українець уже зіграв свій останній поєдинок у складі "Реалу". Він пропустить фінал Ліги чемпіонів через хворобу, а після одужання вирушить до збірної України для підготовки до Євро-2024.

Лунін попрощається з "Реалом"

Новий головний тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані отримав від керівництва клубу дозвіл на посилення складу команди. Один із найбільш високооплачуваних наставників в історії німецького клубу хоче знайти заміну Мануелю Ноєру та вважає Андрія Луніна ідеальним кандидатом для "Баварії". Мюнхенці готові заплатити за українця 25 млн євро.

Андрій Лунін під час фотосесії Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реал" збирався продовжити контракт із Луніним, проте поки що так і не зробив цього. Сторони погодили умови нової угоди, яку ще ніхто не підписав. Тепер не відомо, чи збирається голкіпер залишатися в Мадриді. Окрім "Баварії", ним цікавляться ще й "Манчестер Юнайтед" із "ПСЖ".

Минулого сезону Лунін зіграв за "Реал" 31 матч у всіх турнірах. Він у 12 поєдинках не пропустив жодного гола у свої ворота.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

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