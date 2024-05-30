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Карпати можуть підписати колишнього гравця збірної України

30 травня 2024 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Карпати можуть підписати колишнього гравця збірної України
Денис Бойко, Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: instagram.com/king_kong_71/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб "Карпат" готує підсилення для львівської команди. Головний тренер Мирон Маркевич вважає, що клуб має запросити кілька досвідчених футболістів.

"Карпати" вивчають доцільність запрошення колишнього гравця збірної України, повідомляє Sportarena.

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Одразу два клуби української Прем'єр-ліги зацікавлені у запрошенні вихованця київського "Динамо". Голкіпер Денис Бойко не збирається завершувати кар'єру навіть попри вихід з "Полісся".

Денис Бойко
Денис Бойко на тренуванні. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бойко допоможе "Карпатам" закріпитися в УПЛ

Львівська команда здобула право повернутися до елітного дивізіону завдяки тому, що стала другою у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги. Команда Мирона Маркевича лідирувала аж до останнього туру, але програла "Інгульцю".

"Карпати" цікавляться одразу кількома досвідченими футболістами, серед яких і 36-річний Денис Бойко. Також у послугах ексгравця збірної України зацікавлений "Колос". Найближчим часом агент футболіста проведе переговори із цими клубами.

Минулий сезон Бойко провів у Поліссі, але житомирський клуб не став продовжувати контракт із ветераном. Голкіпер зіграв 24 матчі, з яких у 8 не пропускав голи у свої ворота.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

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спорт
футбол
Денис Бойко
Карпати Львів
Колос
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