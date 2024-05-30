Карпати можуть підписати колишнього гравця збірної України

Денис Бойко, Віктор Циганков та Артем Довбик. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Тренерський штаб "Карпат" готує підсилення для львівської команди. Головний тренер Мирон Маркевич вважає, що клуб має запросити кілька досвідчених футболістів.

"Карпати" вивчають доцільність запрошення колишнього гравця збірної України, повідомляє Sportarena.

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Денис Бойко на тренуванні. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бойко допоможе "Карпатам" закріпитися в УПЛ

Львівська команда здобула право повернутися до елітного дивізіону завдяки тому, що стала другою у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги. Команда Мирона Маркевича лідирувала аж до останнього туру, але програла "Інгульцю".

"Карпати" цікавляться одразу кількома досвідченими футболістами, серед яких і 36-річний Денис Бойко. Також у послугах ексгравця збірної України зацікавлений "Колос". Найближчим часом агент футболіста проведе переговори із цими клубами.

Минулий сезон Бойко провів у Поліссі, але житомирський клуб не став продовжувати контракт із ветераном. Голкіпер зіграв 24 матчі, з яких у 8 не пропускав голи у свої ворота.

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