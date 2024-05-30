Карпаты могут подписать бывшего игрока сборной Украины

Денис Бойко, Виктор Цыганков и Артем Довбик. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Тренерский штаб "Карпат" готовит усиление для львовской команды. Главный тренер Мирон Маркевич считает, что клуб должен пригласить несколько опытных футболистов.

"Карпаты" изучают целесообразность приглашения бывшего игрока сборной Украины, сообщает Sportarena.

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Денис Бойко на тренировке. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бойко поможет "Карпатам" закрепиться в УПЛ

Львовская команда завоевала право вернуться в элитный дивизион благодаря тому, что стала второй в итоговой турнирной таблице Первой лиги. Команда Мирона Маркевича лидировала вплоть до последнего тура, но проиграла "Ингульцу".

"Карпаты" интересуются сразу несколькими опытными футболистами, среди которых оказался и 36-летний Денис Бойко. Также в услугах экс-игрока сборной Украины заинтересован "Колос". В ближайшее время агент футболиста проведет переговоры с этими клубами.

Минувший сезон Бойко провел в "Полесье", но житомирский клуб не стал продлевать контракт с ветераном. Голкипер сыграл 24 матча, из которых в 8 не пропускал голы в свои ворота.

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