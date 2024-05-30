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Карпаты могут подписать бывшего игрока сборной Украины

30 мая 2024 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Карпаты могут подписать бывшего игрока сборной Украины
Денис Бойко, Виктор Цыганков и Артем Довбик. Фото: instagram.com/king_kong_71/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб "Карпат" готовит усиление для львовской команды. Главный тренер Мирон Маркевич считает, что клуб должен пригласить несколько опытных футболистов.

"Карпаты" изучают целесообразность приглашения бывшего игрока сборной Украины, сообщает Sportarena

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Сразу два клуба украинской Премьер-лиги заинтересованы в приглашении воспитанника киевского "Динамо". Голкипер Денис Бойко не собирается завершать карьеру даже несмотря на уход из "Полесья". 

Денис Бойко
Денис Бойко на тренировке. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бойко поможет "Карпатам" закрепиться в УПЛ 

Львовская команда завоевала право вернуться в элитный дивизион благодаря тому, что стала второй в итоговой турнирной таблице Первой лиги. Команда Мирона Маркевича лидировала вплоть до последнего тура, но проиграла "Ингульцу". 

"Карпаты" интересуются сразу несколькими опытными футболистами, среди которых оказался и 36-летний Денис Бойко. Также в услугах экс-игрока сборной Украины заинтересован "Колос". В ближайшее время агент футболиста проведет переговоры с этими клубами. 

Минувший сезон Бойко провел в "Полесье", но житомирский клуб не стал продлевать контракт с ветераном. Голкипер сыграл 24 матча, из которых в 8 не пропускал голы в свои ворота.

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

"Челси" предложит "Барселоне" огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды.

спорт
футбол
Денис Бойко
Карпаты Львов
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Футбол трансферы

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