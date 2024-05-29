Шапаренко уйдет из Динамо ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб

Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко может начать следующий сезон в новом клубе. Президент "бело-синих" готов продать одну из главных звезд команды.

В услугах Шапаренко заинтересованы два известных клуба, сообщает Tutto Mercato.

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Нынешний сезон может оказаться последним в "Динамо" для Николая Шапаренко. Полузащитнику уже 25 лет, и в клубе понимают, что настало время его продать, чтобы прогресс футболиста продолжился. Интерес к Шапаренко со стороны европейских команд остается стабильным. У него есть как минимум два варианта для продолжения карьеры.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может перейти Шапаренко

Дортмундская "Боруссия" включила украинца в список футболистов, которые могут переехать в Германию ближайшим летом. Скауты этого клуба собираются посетить несколько ближайших матчей с участием сборной Украины, чтобы составить мнение об игре Шапаренко.

Николай Шапаренко перед игрой с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Также футболистом интересуется итальянская "Рома". На трансфере украинца настаивает главный тренер римской команды.

"Динамо" пока не получило ни одного предложения о переходе Шапаренко, но ситуация может измениться в ближайшее время. В сезоне 2023/2024 полузащитник сыграл за киевскую команду 22 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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