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Шапаренко уйдет из Динамо ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб

29 мая 2024 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко уйдет из Динамо ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб
Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко может начать следующий сезон в новом клубе. Президент "бело-синих" готов продать одну из главных звезд команды. 

В услугах Шапаренко заинтересованы два известных клуба, сообщает Tutto Mercato

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Нынешний сезон может оказаться последним в "Динамо" для Николая Шапаренко. Полузащитнику уже 25 лет, и в клубе понимают, что настало время его продать, чтобы прогресс футболиста продолжился. Интерес к Шапаренко со стороны европейских команд остается стабильным. У него есть как минимум два варианта для продолжения карьеры. 

Николай Шапаренко может уйти из Динамо
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может перейти Шапаренко 

Дортмундская "Боруссия" включила украинца в список футболистов, которые могут переехать в Германию ближайшим летом. Скауты этого клуба собираются посетить несколько ближайших матчей с участием сборной Украины, чтобы составить мнение об игре Шапаренко. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко перед игрой с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Также футболистом интересуется итальянская "Рома". На трансфере украинца настаивает главный тренер римской команды. 

"Динамо" пока не получило ни одного предложения о переходе Шапаренко, но ситуация может измениться в ближайшее время. В сезоне 2023/2024 полузащитник сыграл за киевскую команду 22 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. 

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