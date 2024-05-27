Шовковский пригласит в Динамо одну из звезд чемпионата Бразилии - детали

Витор Мендес с медалью победителя Кубка Либертадорес. Фото: instagram.com/vitormendessoficial/

Руководство киевского "Динамо" готовится к активной летней трансферной кампании. Президент клуба собирается усилить состав команды, чтобы она сумела вернуть чемпионский титул в столицу.

Одним из новичков "Динамо" может стать известный бразильский футболист, сообщает O Globo.

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"Динамо" постарается сохранить лидеров команды ближайшим летом. При этом киевляне подпишут новых игроков. Приоритетной позицией для усиления является место центрального защитника. Уже известен кандидат на переход в столичный клуб.

Витор Мендес во время матча. Фото: instagram.com/vitormendessoficial/

Кто может перейти в "Динамо"

Уже через месяц игроком киевской команды может стать 25-летний защитник Витор Мендес. Воспитанник "Атлетико Минейро" выиграл несколько трофеев в Бразилии, к которым добавил Кубок Либертадорес в составе "Флуминенсе".

В 2023 году Витора Мендеса отстранили от футбола в Бразилии из-за ставок на спорт. "Динамо" не придется платить за переход футболиста, если он согласится на предложение переехать в Украину. Проблемой может стать то, что Витор Мендес не участвовал в официальных матчах с октября прошлого года. Не известно, в какой форме сейчас этот футболист.

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