В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

Артем Довбик празднует победу "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик забил один из голов своей команды в ворота "Валенсии". Однако футболист каталонской команды потерял лидерство в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о сюрпризе, который ждет болельщиков команды, сообщает Marca.

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Мичел Санчес после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

В параллельном матче "Вильярреал" принял мадридский "Реал". Команды сыграли вничью со счетом 4:4. Главный бомбардир "желтой субмарины" Александер Серлот забил сразу четыре гола и вырвался вперед в гонке лучших голеадоров чемпионата Испании. На его счету 23 гола. У Довбика остался 21 гол, он занимает второе место.

"Жирона" поможет Довбику

В следующем, заключительном туре Ла Лиги "Жирона" примет "Гранаду". У Довбика еще есть шанс опередить Серлота и стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Тренер Мичел Санчес заверил, что команда поможет украинскому форварду.

"Сложно что-то сделать, когда соперник забил четыре гола. Но "Гранаду" ждет сложный матч. У нас есть план на игру, чтобы помочь Довбику. Но в конечном итоге все будет зависеть от него", — заявил Мичел.

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