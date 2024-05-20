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В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

20 мая 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера
Артем Довбик празднует победу "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик забил один из голов своей команды в ворота "Валенсии". Однако футболист каталонской команды потерял лидерство в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. 

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о сюрпризе, который ждет болельщиков команды, сообщает Marca

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Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик внесли вклад в победу "Жироны" над "Валенсией" (3:1) в 37-м туре Ла Лиги. Полузащитник сделал результативную передачу, а форвард забил гол. 

Мичел Санчес
Мичел Санчес после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

В параллельном матче "Вильярреал" принял мадридский "Реал". Команды сыграли вничью со счетом 4:4. Главный бомбардир "желтой субмарины" Александер Серлот забил сразу четыре гола и вырвался вперед в гонке лучших голеадоров чемпионата Испании. На его счету 23 гола. У Довбика остался 21 гол, он занимает второе место. 

"Жирона" поможет Довбику 

В следующем, заключительном туре Ла Лиги "Жирона" примет "Гранаду". У Довбика еще есть шанс опередить Серлота и стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Тренер Мичел Санчес заверил, что команда поможет украинскому форварду. 

"Сложно что-то сделать, когда соперник забил четыре гола. Но "Гранаду" ждет сложный матч. У нас есть план на игру, чтобы помочь Довбику. Но в конечном итоге все будет зависеть от него", — заявил Мичел. 

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Довбик забил, но потерял лидерство в бомбардирской гонке из-за Лунина.

Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри.

спорт
футбол
Артем Довбик
Испанская Ла Лига
Жирона
Мичел Санчес

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