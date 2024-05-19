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Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри

19 мая 2024 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри
Тайсон Фьюри в поединке с Александром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик сумел победить Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Впервые за 25 лет были объединены все пояса в хэвивейте.

Василий Ломаченко отреагировал на победу соотечественника на своей странице в Instagram

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Александр Усик провел все 12 раундов в бою против обладателя чемпионского пояса по версии WBC Тайсона Фьюри. Украинец мощно начал поединок, но в пятом раунде британцу удалось перехватить инициативу. 

Однако в девятом раунде Усик снова пошел в атаку и отправил соперника в нокдаун. В итоге украинец победил Фьюри раздельным решением судей — 115:112, 114:112, 113:114. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Что Ломаченко сказал об Усике 

Несколько недель назад Василий Ломаченко тоже стал чемпионом мира. Он завоевал пояса по версии IBF и IBO в легком весе. Украинец признался, что тоже смотрел бой Усика против Фьюри. 

"Александр Усик просто лучший из лучших! Невероятный бой, вот это момент! Слава Тебе Господи, Слава Тебе! Мир всем", — написал Ломаченко.

Бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в октябре 2024 года. 

Напомним, Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Усик плакал после победы над Фьюри — какими были первые слова украинца. 

Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Василий Ломаченко
Бой Усик — Фьюрі

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