Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

Криштиану Роналду перед выходом на поле. Фото: instagram.com/cristiano/

Полузащитник сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду захотел сменить клуб. Опытный футболист мечтает снова сыграть в Лиге чемпионов.

Роналду ведет переговоры с руководством "Аль-Насра" о новом контракте и аренде в другой клуб, сообщает O Jogo.

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Криштиану Роналду провел в Саудовской Аравии уже полтора года. Его контракт с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года, однако португалец в ближайшее время может сменить клуб.

Куда хочет перейти Роналду

Ветеран футбола мечтает снова поиграть в Европе. Он собирается подписать контракт с клубом, который осенью выступит в Лиге чемпионов. Для этого Роналду продлит соглашение с "Аль-Насром" еще год при условии, что его отпустят в аренду сроком на полгода. Учитывая заслуги Криштиану перед клубом из Эр-Рияда, руководство "Аль-Насра" может согласиться на это предложение.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду хочет вернуться в лиссабонский "Спортинг", который в этом сезоне досрочно стал чемпионом Португалии. Рубен Аморим хотел бы видеть в своей команде 39-летнего футболиста. В Лиссабоне уверены, что Криштиану поможет "Спортингу" успешно выступить в еврокубках.

В сезоне 2023/2024 Роналду сыграл за "Аль-Наср" 38 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 12 результативных передач.

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