Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб arrow

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

16 мая 2024 08:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб
Криштиану Роналду перед выходом на поле. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду захотел сменить клуб. Опытный футболист мечтает снова сыграть в Лиге чемпионов. 

Роналду ведет переговоры с руководством "Аль-Насра" о новом контракте и аренде в другой клуб, сообщает O Jogo

Читайте также:

Криштиану Роналду провел в Саудовской Аравии уже полтора года. Его контракт с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года, однако португалец в ближайшее время может сменить клуб. 

Куда хочет перейти Роналду 

Ветеран футбола мечтает снова поиграть в Европе. Он собирается подписать контракт с клубом, который осенью выступит в Лиге чемпионов. Для этого Роналду продлит соглашение с "Аль-Насром" еще год при условии, что его отпустят в аренду сроком на полгода. Учитывая заслуги Криштиану перед клубом из Эр-Рияда, руководство "Аль-Насра" может согласиться на это предложение. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду хочет вернуться в лиссабонский "Спортинг", который в этом сезоне досрочно стал чемпионом Португалии. Рубен Аморим хотел бы видеть в своей команде 39-летнего футболиста. В Лиссабоне уверены, что Криштиану поможет "Спортингу" успешно выступить в еврокубках. 

В сезоне 2023/2024 Роналду сыграл за "Аль-Наср" 38 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 12 результативных передач. 

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов "Динамо".

Мудрик получил травму головы в матче "Челси" против "Брайтона" — сыграет ли на Евро-2024.

спорт
футбол
Криштиану Роналду
Футбол трансферы
Аль-Наср

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников