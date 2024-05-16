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Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

16 травня 2024 08:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб
Кріштіану Роналду перед виходом на поле. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду захотів змінити клуб. Досвідчений футболіст мріє знову зіграти у Лізі чемпіонів.

Роналду веде переговори з керівництвом "Аль-Насра" про новий контракт та оренду в інший клуб, повідомляє O Jogo.

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Кріштіану Роналду провів у Саудівській Аравії вже півтора року. Його контракт із "Аль-Насром" діє до літа 2025 року, проте португалець найближчим часом може змінити клуб.

Куди хоче перейти Роналду

Ветеран футболу мріє знову пограти у Європі. Він збирається підписати контракт із клубом, який восени виступить у Лізі чемпіонів. Для цього Роналду продовжить угоду з "Аль-Насром" ще рік за умови, що його відпустять в оренду терміном на пів року. Враховуючи заслуги Кріштіану перед клубом з Ер-Ріяда, керівництво "Аль-Насра" може погодитись на цю пропозицію.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду хоче повернутися до лісабонського "Спортінга", який цього сезону достроково став чемпіоном Португалії. Рубен Аморім хотів би бачити у своїй команді 39-річного футболіста. У Лісабоні впевнені, що Кріштіану допоможе "Спортінгу" успішно виступити у єврокубках.

У сезоні 2023/2024 Роналду зіграв за "Аль-Наср" 38 матчів у всіх турнірах. Він забив 39 голів та зробив 12 результативних передач.

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Кріштіану Роналду
Футбол трансфери
Аль-Наср

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