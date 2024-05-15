Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів Динамо — про кого йдеться
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав футболіста, на якого не розраховує наступного сезону. Цей гравець найближчим часом змінить команду.
У "Динамо" розглядають варіанти з орендою або остаточним продажем футболіста, повідомляє "Футбол 24".
"Динамо" поступово розпочинає підготовку до нового сезону. У столичному клубі готуються до змін у кадровому складі. Чутки сватають до Києва гравців "Дніпра-1" та "Чорноморця". Але є футболісти, які підуть із "Динамо".
Кого продадуть "біло-сині"
Олександру Шовковському не потрібен півзахисник "Динамо" Олабіран Муйіва, який відомий за псевдонімом "Беніто". Нігерійський футболіст не зумів проявити себе під керівництвом нового тренера столичної команди.
Беніто приєднався до "Динамо" у 2020 році. З того часу київський клуб двічі віддавав нігерійського півзахисника в оренду (донецький "Олімпік" та хорватську "Горицю"). "Біло-сині" не утримуватимуть 25-річного футболіста, якщо який-небудь клуб захоче викупити його контракт за півмільйона євро.
У сезоні-2023/2024 Беніто зіграв за "Динамо" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив 2 голи й зробив 1 результативну передачу.
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