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Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів Динамо — про кого йдеться

15 травня 2024 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів Динамо — про кого йдеться
Олександр Шовковський під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський назвав футболіста, на якого не розраховує наступного сезону. Цей гравець найближчим часом змінить команду.

У "Динамо" розглядають варіанти з орендою або остаточним продажем футболіста, повідомляє "Футбол 24".

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"Динамо" поступово розпочинає підготовку до нового сезону. У столичному клубі готуються до змін у кадровому складі. Чутки сватають до Києва гравців "Дніпра-1" та "Чорноморця". Але є футболісти, які підуть із "Динамо".

Беніто
Беніто у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Кого продадуть "біло-сині"

Олександру Шовковському не потрібен півзахисник "Динамо" Олабіран Муйіва, який відомий за псевдонімом "Беніто". Нігерійський футболіст не зумів проявити себе під керівництвом нового тренера столичної команди.

Беніто піде з Динамо
Беніто піде з "Динамо". Фото: instagram.com/11_benito/

Беніто приєднався до "Динамо" у 2020 році. З того часу київський клуб двічі віддавав нігерійського півзахисника в оренду (донецький "Олімпік" та хорватську "Горицю"). "Біло-сині" не утримуватимуть 25-річного футболіста, якщо який-небудь клуб захоче викупити його контракт за півмільйона євро.

У сезоні-2023/2024 Беніто зіграв за "Динамо" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив 2 голи й зробив 1 результативну передачу.

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Олександр Шовковський

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