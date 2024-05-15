Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться

Джуд Беллінгем перед матчем "Реала" Фото: Reuters/Susana Vera

Іспанська "Жирона" вже гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Проте в іспанському клубі хочуть, щоб форвард збірної України Артем Довбик завоював цього сезону персональну нагороду.

Довбик може стати найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії, повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії у сезоні 2023/2024. Водночас "Жирона" гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Після 36 турів Ла-Ліги команда Мічела Санчеса йде на третьому місці у турнірній таблиці.

Артем Довбик у складі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Трофей "Пічічі" для Довбика

Головний тренер "Жирони" пообіцяв, що в матчах сезону, що залишилися, команда докладе максимум зусиль для допомоги своєму лідеру Артему Довбику. Український форвард забив уже 20 голів. Він претендує на "Трофео Пічічі" — приз найкращому бомбардиру сезону.

Але Артем має декілька небезпечних конкурентів. На рахунку Джуда Беллінгема з мадридського "Реала" та Александера Серлота з "Вільярреалу" вже 19 голів. Вони можуть оминути Довбика за кількістю м'ячів.

У матчах сезону "Жирона" зіграє з "Валенсією" і "Гранадою". Мадридський "Реал" протистоятиме "Вільярреалу" та "Бетісу".

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