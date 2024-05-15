Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться arrow

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться

15 травня 2024 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться
Джуд Беллінгем перед матчем "Реала" Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Іспанська "Жирона" вже гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Проте в іспанському клубі хочуть, щоб форвард збірної України Артем Довбик завоював цього сезону персональну нагороду.

Довбик може стати найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії, повідомляє Marca.

Читайте також:

Мадридський "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії у сезоні 2023/2024. Водночас "Жирона" гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Після 36 турів Ла-Ліги команда Мічела Санчеса йде на третьому місці у турнірній таблиці.

Артем Довбик
Артем Довбик у складі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Трофей "Пічічі" для Довбика

Головний тренер "Жирони" пообіцяв, що в матчах сезону, що залишилися, команда докладе максимум зусиль для допомоги своєму лідеру Артему Довбику. Український форвард забив уже 20 голів. Він претендує на "Трофео Пічічі" — приз найкращому бомбардиру сезону.

Але Артем має декілька небезпечних конкурентів. На рахунку Джуда Беллінгема з мадридського "Реала" та Александера Серлота з "Вільярреалу" вже 19 голів. Вони можуть оминути Довбика за кількістю м'ячів.

У матчах сезону "Жирона" зіграє з "Валенсією" і "Гранадою". Мадридський "Реал" протистоятиме "Вільярреалу" та "Бетісу".

Нагадаємо, Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

Збірна України на Євро-2024 зіграє за новими правилами — в УЄФА змінили футбол.

За Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

спорт
футбол
Артем Довбик
Реал Мадрид
Джуд Беллінгем
Іспанська Ла Ліга
Жирона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників