Збірна України на Євро-2024 зіграє за новими правилами — в УЄФА змінили футбол

Збірна України під час підготовки до матчів Фото: УАФ

Чемпіонат Європи з футболу, який цього року влітку пройде в Німеччині, стане полем для експериментів. Збірна України зіграє на турнірі за новими правилами.

Спілка європейських футбольних асоціацій наділила суддів додатковою відповідальністю, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Під час Євро-2024 футбольні арбітри трактуватимуть капітанам команд, які змагаються один з одним, свої найрезонансніші рішення. Це відбуватиметься просто під час матчів.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Нове правило від УЄФА

Нова ініціатива спрямована на покращення комунікації між футбольними суддями та капітанами команд на Євро-2024. Тепер рефері будуть зобов'язані пояснювати ключові рішення, які приймають під час матчів капітанам команд.

"Офіційні особи на полі приймають від 200 до 250 рішень за матч, іноді під величезним тиском, і кожне з них ретельно вивчається з різних боків. Ми хочемо, щоб вони були більш відкритими й пояснювали, що призвело до ухвалення певних рішень", — розповіли в УЄФА.

При цьому футболісти з капітанською пов'язкою, які продовжать демонструвати неповагу до офіційних осіб та делегатів УЄФА, отримуватимуть жовті картки.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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