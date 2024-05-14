Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гімнастка Різатдінова опублікувала відео з відвертим танцем в одній білизні arrow

Гімнастка Різатдінова опублікувала відео з відвертим танцем в одній білизні

14 травня 2024 15:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гімнастка Різатдінова опублікувала відео з відвертим танцем в одній білизні
Ганна Різатдінова під час фотосесії. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова показала, чим могла б займатися, якби не присвятила життя спорту. Дівчина продемонструвала танцювальні навички.

Спортсменка порадувала вболівальників яскравим та відвертим відео, яке опубліковано на сторінці Різатдінової в Instagram.

Читайте також:

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова знайшла новий спосіб підтримувати ідеальну фізичну форму. Останнім часом 30-річна кримчанка захопилася танцями. Вона освоює нові техніки та демонструє свої успіхи у соціальних мережах.

Запальний танець Різатдінової

Чемпіонка світу у вправі з обручем показала відео свого нового танцю. Дівчина зняла з себе зайвий одяг та станцювала у студії. З короткого ролика помітно, що розтяжка та загальний фізичний тонус Різатдінової залишаються на висоті.

"Хоч би як важко було на репетиціях, нереально кайфую від танців. Думаю, якби не займалася художньою гімнастикою, пішла у професійну хореографію", — підписала відео Різатдінова.

Нагадаємо, Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

За Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Джерело підтвердило, що представник "Динамо" вдарив 15-річного вихованця "Шахтаря".

"Полісся" відмовилося від Максимова — хто очолить команду.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

спорт
Ганна Різатдінова
Гімнастика
фотосесія
танці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників