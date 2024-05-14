Гімнастка Різатдінова опублікувала відео з відвертим танцем в одній білизні

Ганна Різатдінова під час фотосесії. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова показала, чим могла б займатися, якби не присвятила життя спорту. Дівчина продемонструвала танцювальні навички.

Спортсменка порадувала вболівальників яскравим та відвертим відео, яке опубліковано на сторінці Різатдінової в Instagram.

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Запальний танець Різатдінової

Чемпіонка світу у вправі з обручем показала відео свого нового танцю. Дівчина зняла з себе зайвий одяг та станцювала у студії. З короткого ролика помітно, що розтяжка та загальний фізичний тонус Різатдінової залишаються на висоті.

"Хоч би як важко було на репетиціях, нереально кайфую від танців. Думаю, якби не займалася художньою гімнастикою, пішла у професійну хореографію", — підписала відео Різатдінова.

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