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Різатдінова почала працювати зі штангою: відео підготовки гімнастки

29 серпня 2023 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Різатдінова почала працювати зі штангою: відео підготовки гімнастки
Анна Різатдінова під час зйомки. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська спортсменка Ганна Різатдінова продемонструвала, що знаходиться у чудовій формі. Гімнастка втішила вболівальників виконанням ефектної вправи.

Різатдінова на своїй сторінці в Instagram опублікувало відео, яке захопило її підписників.

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Нова вправа Різатдінової

Українська легкоатлетка показала, що навіть у цьому виді спорту можна використати важкі спортивні снаряди. 30-річна чемпіонка продемонструвала, як поєднувати роботу зі штангою та гімнастику.

Ганна Різатдінова
Анна Різатдінова з елегантним макіяжем. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Ганна Різатдінова опублікувала відео, на якому ніби "розчиняється" під важкою штангою. Гриф снаряда проходить над тілом гнучкої спортсменки. При цьому нога гімнастки на рівні її голови.

Вправа викликала захоплення українських уболівальників. "Бомбезно", "Так і знала, що гімнастки теж роблять штангу", "Шикарно", "Я Вами пишаюся", "Заміж Вам час вийти, Ганно", — написали передплатники у коментарях.

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