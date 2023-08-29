Різатдінова почала працювати зі штангою: відео підготовки гімнастки

Анна Різатдінова під час зйомки. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Відома українська спортсменка Ганна Різатдінова продемонструвала, що знаходиться у чудовій формі. Гімнастка втішила вболівальників виконанням ефектної вправи.

Різатдінова на своїй сторінці в Instagram опублікувало відео, яке захопило її підписників.

Читайте також:

Бронзова призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова вкотре здивувала вболівальників. Мініатюрна спортсменка зненацька почала займатися зі штангою.

Нова вправа Різатдінової

Українська легкоатлетка показала, що навіть у цьому виді спорту можна використати важкі спортивні снаряди. 30-річна чемпіонка продемонструвала, як поєднувати роботу зі штангою та гімнастику.

Анна Різатдінова з елегантним макіяжем. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Ганна Різатдінова опублікувала відео, на якому ніби "розчиняється" під важкою штангою. Гриф снаряда проходить над тілом гнучкої спортсменки. При цьому нога гімнастки на рівні її голови.

Вправа викликала захоплення українських уболівальників. "Бомбезно", "Так і знала, що гімнастки теж роблять штангу", "Шикарно", "Я Вами пишаюся", "Заміж Вам час вийти, Ганно", — написали передплатники у коментарях.

Нагадаємо, Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу.

Київське "Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер.

Луческу вирішив долю Кабаєва: де гратиме хавбек.

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець.

Трубін стане основним у "Бенфіці": конкурент змінить клуб.