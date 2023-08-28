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Трубін стане основним у "Бенфіці": конкурент змінить клуб

28 серпня 2023 21:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін стане основним у "Бенфіці": конкурент змінить клуб
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Основний воротар португальської "Бенфіки" Одіссеас Влаходімос за крок від відходу в англійську Прем'єр-лігу. Ним цікавляться одразу два клуби.

У разі відходу голкіпера місце у воротах "орлів" займе Анатолій Трубін, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Фабриціо Романо.

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Одіссеас Влаходімос готується до переїзду на Туманний Альбіон. Англійський "Ноттінгем Форест" хоче якнайшвидше укласти контракт із голкіпером збірної Греції. Якщо цей перехід відбудеться, то основним воротарем "Бенфіки" стане Анатолій Трубін.

Шанс для Трубіна

Декілька тижнів тому український голкіпер перейшов до португальського клубу за десять мільйонів євро. Також "Шахтар" отримає за свого вихованця 40% від подальшого перепродажу.

Анатолій Трубін
Трубін ловить м'яч. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін продовжує "сидіти за спиною" Влаходімоса, але незабаром може змінити статус у лісабонській команді. Одіссеас перейде або в "Ноттінгем Форест", або в "Манчестер Юнайтед". Обидва клуби зробили пропозиції щодо грецького футболіста, проте "Бенфіка" вступила в торги, щоб заробити велику суму на його продажу.

Влаходімос грає у складі "Бенфіки" з 2018 року. Його контракт із лісабонцами буде чинним ще чотири роки.

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