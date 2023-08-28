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Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець

28 серпня 2023 09:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець
Ліонель Мессі після матчу. Фото: Reuters/Vincent Carchietta
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі порушив правила Вищої ліги футболу США (MLS). Зоряний статус не допоможе йому уникнути покарання.

Аргентинця може бути оштрафовано, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Goal.com.

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Аргентинський футболіст Ліонель Мессі дебютував у MLS. Він допоміг "Інтеру" обіграти на виїзді "Нью-Йорк Ред Буллз" із рахунком 2:0. На рахунку 36-річного ветерана другий гол.

Яке правило порушив Мессі?

Проте після матчу аргентинець порушив регламент MLS. Зірковий футболіст відмовився взяти участь у пресконференції з журналістами, хоч був зобов'язаний це зробити.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Brad Penner

За підсумками інциденту Ліонеля Мессі можуть оштрафувати. Заслуги та регалії футболіста при цьому не братимуть до уваги. У разі повторного порушення може бути дискваліфікований аргентинець на один поєдинок.

Перемога над командою з Нью-Йорка допомогла "Інтеру" перервати невдалу серію із 11 поєдинків без перемог. Наступний поєдинок команда Херардо Мартіно проведе 31 серпня проти "Нешвілу".

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