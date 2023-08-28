Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець
Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі порушив правила Вищої ліги футболу США (MLS). Зоряний статус не допоможе йому уникнути покарання.
Аргентинця може бути оштрафовано, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Goal.com.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі дебютував у MLS. Він допоміг "Інтеру" обіграти на виїзді "Нью-Йорк Ред Буллз" із рахунком 2:0. На рахунку 36-річного ветерана другий гол.
Яке правило порушив Мессі?
Проте після матчу аргентинець порушив регламент MLS. Зірковий футболіст відмовився взяти участь у пресконференції з журналістами, хоч був зобов'язаний це зробити.
За підсумками інциденту Ліонеля Мессі можуть оштрафувати. Заслуги та регалії футболіста при цьому не братимуть до уваги. У разі повторного порушення може бути дискваліфікований аргентинець на один поєдинок.
Перемога над командою з Нью-Йорка допомогла "Інтеру" перервати невдалу серію із 11 поєдинків без перемог. Наступний поєдинок команда Херардо Мартіно проведе 31 серпня проти "Нешвілу".
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