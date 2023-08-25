Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Jon Durr

Лондонський "Челсі" планує позбутися ще кількох футболістів до закриття літнього трансферного вікна. Серед гравців, які підуть із команди, можуть опинитися Ромелу Лукаку та Михайло Мудрик.

Італійські клуби готові запросити до себе обох футболістів, повідомляє Foot Mercato.

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"Челсі" активно шукає покупців на футболістів, які не входять до планів на сезон головного тренера команди Маурісіо Почеттіно. Було складено список із п'яти гравців. Відомо, що серед них опинилися форвард Ромелу Лукаку та вінгер Михайло Мудрик.

Куди підуть гравці "Челсі"?

Почеттіно думав про те, щоб надати Ромелу Лукаку ще один шанс проявити себе в команді. З форвардом провели переговори, за підсумками яких було ухвалено рішення його продати. Гравцем цікавилися "Інтер" та "Ювентус", проте вони відмовилися від ідеї запросити Ромелу.

Ромелу Лукаку дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Натомість у послугах бельгійця зацікавлена столична "Рома". Жозе Моурінью хоче посилити атакуючий потенціал "вовків". Римляни можуть заплатити за Лукаку 40 млн євро. Проте "Рома" наполягає на тому, щоб оформити виплати протягом двох років.

Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в "Інтері" Фіналісти Ліги чемпіонів-2023 готують пропозицію щодо українського гравця. Але "Челсі" не хоче продавати вінгера. Лондонський клуб погоджується лише на оренду Мудрика. Йдеться як про пів року, так і про 12 місяців.

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