Лунін може отримати запрошення від екзотичного клубу

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін отримає ще одне запрошення від закордонного клубу. Інтерес до українця виявляє клуб, де вже виступає колишній футболіст "бланкос".

Луніну можуть запропонувати вигідний особистий контракт, повідомляє AS.

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Куди може перейти Лунін?

Воротарем збірної України цікавиться "Аль-Іттіхад". Чемпіони Саудівської Аравії шукають надійного та досвідченого голкіпера з європейського топклубу, за якого не доведеться платити великі гроші.

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

У Андрія Луніна залишився рік за контрактом із мадридським "Реалом". Українцю поки що не вдалося стати основним воротарем "королівського клубу". Після травми Куртуа йому доведеться конкурувати за місце у воротах із новачком "бланкос" Кепою.

"Аль-Іттіхад" готовий запропонувати Луніну контракт на три роки із зарплатою 8 млн євро за сезон. Цього літа чемпіони Саудівської Аравії вже підписали Каріма Бензема, Н'Голо Канте, Фабіньо та Жоту.

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