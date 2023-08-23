Роналду допоміг "Аль-Насру" вийти до Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Саудівський "Аль-Наср" зіграв із "Шабаб Аль-Ахлі" у кваліфікації за право виходу до групової стадії азіатської Ліги чемпіонів. Команда Луїша Каштру здобула вольову перемогу.

Кріштіану Роналду не забив, але допоміг перемогти складного суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У фіналі кваліфікації азіатської Ліги чемпіонів "Аль-Наср" зіграв із командою "Шабаб Аль-Ахлі" з ОАЕ. На кону виявилася путівка до групового етапу престижного турніру.

Характер гравців "Аль-Насра"

Команда Луїша Каштру незадовго до цього поєдинку програла два поспіль матчі у чемпіонаті Саудівської Аравії. Зустріч із "Шабабом" вона теж розпочала з атак, одна з яких завершилася голом Таліски вже на 11 хвилині. Але суперник з ОАЕ забив гол у відповідь на 18 хвилині.

Кріштіану Роналду віддає передачу. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Гра йшла на зустрічних курсах. На початку другого тайму Аль-Гассані оформив дубль за "Шабаб". Але "Аль-Наср" не здавався до фінального свистка. Вирішальні голи було забито на 88 хвилині, а також у компенсований час. Таліска, Аль-Ганам та Брозович принесли "Аль-Насру" путівку до групової стадії Ліги чемпіонів.

Кріштіану Роналду в цій зустрічі не забив, але записав на свій рахунок одну із результативних передач. Разом із Брозовичем та бразильцем Таліскою португалець отримав найвищу оцінку за гру — 4,4.

"Аль-Наср" — "Шабаб Аль-Ахлі" — 4:2 (1:1)

Голи: Таліска, 11, 90+5; Аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 — Аль-Гассані, 18, 46

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