Роналду на саудівських гірках: клуб Кріштіану програв два стартові матчі в чемпіонаті
Саудівський "Аль-Наср" раніше виграв Лігу арабських чемпіонів, але провально розпочав домашній чемпіонат. Команда програла два стартові матчі.
Не допоміг клубу й Кріштіану Роналду у складі, повідомив портал Новини.LIVE.
У фіналі Ліги арабських чемпіонів "Аль-Наср" переміг "Аль-Хіляль", у складі якого грають Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савіч, Малком та Рубен Невеш. Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Марсело Брозовичу та Ко вдалося виграти 2:1, а обидва м'ячі забив легендарний португалець.
Al Nassr 0-2 Al Taawoun | Highlights 18th August 2023 #AlNassrAlTaawoun pic.twitter.com/D5T5KaGXAm— Sports Highlights (@Sahabudddin1996) August 19, 2023
Тепер команді сильно не щастить
Після перемоги у "Аль-Насра" у перших двох турах чемпіонату розпочалася чорна смуга. Спочатку команда програла (1:2) Аль-Іттіфаку Стівена Джерарда, а потім Аль-Таавуну (0:2).
В останньому матчі Роналду та Ко мали тотальну перевагу, але не забили. "Аль-Наср" 24 рази бив по воротах суперника, але лише п'ять прийшлося у ворота. У суперника лише вісім ударів і одразу шість — у рамку воріт.
Зазначимо, що "Аль-Наср" цього літа очолив колишній тренер донецького "Шахтаря", португалець Луїш Каштру.
Минулого сезону "Аль-Наср" посів у чемпіонаті друге місце, відставши на п'ять очок від "Аль-Іттіхаду".
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