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Роналду на саудівських гірках: клуб Кріштіану програв два стартові матчі в чемпіонаті

19 серпня 2023 11:05
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Агабекян Карен
редактор
Роналду на саудівських гірках: клуб Кріштіану програв два стартові матчі в чемпіонаті
Роналду не допоміг перемогти. Фото: "Аль-Наср"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Саудівський "Аль-Наср" раніше виграв Лігу арабських чемпіонів, але провально розпочав домашній чемпіонат. Команда програла два стартові матчі.

Не допоміг клубу й Кріштіану Роналду у складі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У фіналі Ліги арабських чемпіонів "Аль-Наср" переміг "Аль-Хіляль", у складі якого грають Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савіч, Малком та Рубен Невеш. Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Марсело Брозовичу та Ко вдалося виграти 2:1, а обидва м'ячі забив легендарний португалець.

 

 

Тепер команді сильно не щастить

Після перемоги у "Аль-Насра" у перших двох турах чемпіонату розпочалася чорна смуга. Спочатку команда програла (1:2) Аль-Іттіфаку Стівена Джерарда, а потім Аль-Таавуну (0:2).

В останньому матчі Роналду та Ко мали тотальну перевагу, але не забили. "Аль-Наср" 24 рази бив по воротах суперника, але лише п'ять прийшлося у ворота. У суперника лише вісім ударів і одразу шість — у рамку воріт.

Зазначимо, що "Аль-Наср" цього літа очолив колишній тренер донецького "Шахтаря", португалець Луїш Каштру.

Минулого сезону "Аль-Наср" посів у чемпіонаті друге місце, відставши на п'ять очок від "Аль-Іттіхаду".

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