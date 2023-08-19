Роналду на саудівських гірках: клуб Кріштіану програв два стартові матчі в чемпіонаті

Роналду не допоміг перемогти. Фото: "Аль-Наср"

Саудівський "Аль-Наср" раніше виграв Лігу арабських чемпіонів, але провально розпочав домашній чемпіонат. Команда програла два стартові матчі.

Не допоміг клубу й Кріштіану Роналду у складі, повідомив портал Новини.LIVE.

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У фіналі Ліги арабських чемпіонів "Аль-Наср" переміг "Аль-Хіляль", у складі якого грають Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савіч, Малком та Рубен Невеш. Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Марсело Брозовичу та Ко вдалося виграти 2:1, а обидва м'ячі забив легендарний португалець.

Al Nassr 0-2 Al Taawoun | Highlights 18th August 2023 #AlNassrAlTaawoun pic.twitter.com/D5T5KaGXAm — Sports Highlights (@Sahabudddin1996) August 19, 2023

Тепер команді сильно не щастить

Після перемоги у "Аль-Насра" у перших двох турах чемпіонату розпочалася чорна смуга. Спочатку команда програла (1:2) Аль-Іттіфаку Стівена Джерарда, а потім Аль-Таавуну (0:2).

В останньому матчі Роналду та Ко мали тотальну перевагу, але не забили. "Аль-Наср" 24 рази бив по воротах суперника, але лише п'ять прийшлося у ворота. У суперника лише вісім ударів і одразу шість — у рамку воріт.

Зазначимо, що "Аль-Наср" цього літа очолив колишній тренер донецького "Шахтаря", португалець Луїш Каштру.

Минулого сезону "Аль-Наср" посів у чемпіонаті друге місце, відставши на п'ять очок від "Аль-Іттіхаду".

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