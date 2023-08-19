Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного голу
Гаррі Кейн феєрично дебютував у мюнхенській "Баварії". У матчу проти "Вердера" рекордсмен збірної Англії відзначився дебютними голом та асистом.
Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.
Цим матчем стартував новий сезон у Бундеслізі із протистояння "Вердера" та "Баварії". Але мюнхенці вийшли особливо налаштовані після поразки у Суперкубку від "Лейпцига" — 0:3. До того ж матч став дебютом для нової зірки клубу Гаррі Кейна.
Вже у самому початку поєдинку англієць відзначився першим гольовим пасом. Із центру поля він вивів Сані віч-на-віч з голкіпером і Лерой відкрив рахунок у матчі.
Кейн завершив дебют голом та травмою
У середині другого тайму Кейн відкрив рахунок своїм голам у Бундеслізі, вдало скориставшись пасом Девіса. Втім форвард збірної Англії не зміг дограти матч до кінця, отримавши травму в момент взяття воріт.
Harry Kane scores his first goal for Bayern 🚨🏴— The Premier League Club (@TPLCSports) August 18, 2023
pic.twitter.com/w1FOtObgLb
"Уболівальники з обох сторін були неймовірні протягом усієї гри, вони дійсно відрізнялися від атмосфери Прем’єр-ліги, яку я відчував", — сказав після матчу Кейн.
"The fans from both sides were incredible the whole game, really different to some of the Premier League atmospheres I've experienced"— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 18, 2023
Harry Kane reflects on his Bundesliga debut
[🎥 @SkySportsNews]pic.twitter.com/aBJyGHXGwb
Ще 2 м’ячі "Баварія" провела вже у компенсований час зусиллями Сане та Телля.
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