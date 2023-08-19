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Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного голу

19 серпня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного голу
Тухель вітає Кейна. Фото: Twitter/TuchelCam
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гаррі Кейн феєрично дебютував у мюнхенській "Баварії". У матчу проти "Вердера" рекордсмен збірної Англії відзначився дебютними голом та асистом.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Цим матчем стартував новий сезон у Бундеслізі із протистояння "Вердера" та "Баварії". Але мюнхенці вийшли особливо налаштовані після поразки у Суперкубку від "Лейпцига" — 0:3. До того ж матч став дебютом для нової зірки клубу Гаррі Кейна.

Вже у самому початку поєдинку англієць відзначився першим гольовим пасом. Із центру поля він вивів Сані віч-на-віч з голкіпером і Лерой відкрив рахунок у матчі. 

Кейн завершив дебют голом та травмою

У середині другого тайму Кейн відкрив рахунок своїм голам у Бундеслізі, вдало скориставшись пасом Девіса. Втім форвард збірної Англії не зміг дограти матч до кінця, отримавши травму в момент взяття воріт.

"Уболівальники з обох сторін були неймовірні протягом усієї гри, вони дійсно відрізнялися від атмосфери Прем’єр-ліги, яку я відчував", — сказав після матчу Кейн.

Ще 2 м’ячі "Баварія" провела вже у компенсований час зусиллями Сане та Телля.

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