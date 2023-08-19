Кейн вперше забив за "Баварію": відео неймовірного голу

Тухель вітає Кейна. Фото: Twitter/TuchelCam

Гаррі Кейн феєрично дебютував у мюнхенській "Баварії". У матчу проти "Вердера" рекордсмен збірної Англії відзначився дебютними голом та асистом.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Цим матчем стартував новий сезон у Бундеслізі із протистояння "Вердера" та "Баварії". Але мюнхенці вийшли особливо налаштовані після поразки у Суперкубку від "Лейпцига" — 0:3. До того ж матч став дебютом для нової зірки клубу Гаррі Кейна.

Вже у самому початку поєдинку англієць відзначився першим гольовим пасом. Із центру поля він вивів Сані віч-на-віч з голкіпером і Лерой відкрив рахунок у матчі.

Кейн завершив дебют голом та травмою

У середині другого тайму Кейн відкрив рахунок своїм голам у Бундеслізі, вдало скориставшись пасом Девіса. Втім форвард збірної Англії не зміг дограти матч до кінця, отримавши травму в момент взяття воріт.

Harry Kane scores his first goal for Bayern 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

pic.twitter.com/w1FOtObgLb — The Premier League Club (@TPLCSports) August 18, 2023

"Уболівальники з обох сторін були неймовірні протягом усієї гри, вони дійсно відрізнялися від атмосфери Прем’єр-ліги, яку я відчував", — сказав після матчу Кейн.

"The fans from both sides were incredible the whole game, really different to some of the Premier League atmospheres I've experienced"



Harry Kane reflects on his Bundesliga debut



[🎥 @SkySportsNews]pic.twitter.com/aBJyGHXGwb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 18, 2023

Ще 2 м’ячі "Баварія" провела вже у компенсований час зусиллями Сане та Телля.

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