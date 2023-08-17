Де Геа вибрав новий клуб: іспанець підпише контракт із грандом

Давид Де Геа у матчі за "МЮ". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Колишній воротар "Манчестер Юнайтед" та збірної Іспанії Давид Де Геа готовий перейти до нового топклубу. У послугах досвідченого футболіста зацікавлена мюнхенська "Баварія".

Сторони можуть підписати контракт вже наступного тижня, повідомляє Bild.

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Трансфер Де Геа

Основним кандидатом на пост резервного воротаря "Баварії", який зможе скласти конкуренцію Мануелю Ноєру, став Давид Де Геа. Після того як не вдалося домовитися з мадридським "Реалом" щодо Анатолія Трубіна і з "Манчестер Сіті" щодо Штефана Ортегі, "Баварія" зупинила вибір на іспанському воротарі.

Де Геа врятує команду від гола. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Представники німецького клубу вже ведуть переговори із Давидом Де Геа. 32-річний голкіпер може підписати контракт терміном до кінця нинішнього сезону із можливістю подальшого продовження угоди.

Давид Де Геа минулого сезону відіграв 58 матчів у всіх турнірах. Влітку він пішов із "Манчестер Юнайтед", у якому провів 12 років.

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