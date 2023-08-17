"Динамо" готується до рекордного трансферу: хто посилить команду

Мірча Луческу перед тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс готовий вдатися до виняткових заходів для посилення кадрового складу команди. Новачком українського клубу може стати перспективний бразилець.

Столичний клуб цікавить Бітело з "Греміо", повідомляє Bolavip.

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У "Динамо" готові витратити величезні гроші на придбання футболіста, про якого більшість українських уболівальників нічого не знає. Йдеться про 23-річного півзахисника бразильського "Греміо" на ім'я Бітело.

Скільки "Динамо" витратить на гравця?

Бразильська преса повідомляє, що київський клуб нібито готовий заплатити за Битело 10 млн євро. Саме в таку суму оцінив свого футболіста "Греміо". Хавбек дебютував в елітному дивізіоні бразильського футболу лише 2023 року, проте "Динамо" серйозно цікавиться цим хавбеком.

Битело у матчі за "Греміо". Фото: instagram.com/bitello_00/

Однак важливо нагадати про те, що рекордною покупкою київського клубу є Дьємерсі Мбокані, за якого у 2013 році заплатили 11 млн євро. Того ж року "Динамо" віддало по 10 млн євро за Юнеса Беланда та Александара Драговича.

Столичний клуб уже давно не може дозволити собі платити за гравців такі суми. Це означає, що бразильська преса видає бажане за дійсне або Ігор Суркіс прийме навички переговорника і зуміє досягти суттєвої знижки на футболіста перед цим трансфером.

Нагадаємо, "Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться.

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