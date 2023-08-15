Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Динамо" ухвалило рішення про звільнення Луческу arrow

"Динамо" ухвалило рішення про звільнення Луческу

15 серпня 2023 18:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Динамо" ухвалило рішення про звільнення Луческу
Мірча Луческу на тренуванні "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поразка київського "Динамо" від грецького "Аріса" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій розчарувала не лише вболівальників клубу. Керівництво команди також вирішило зробити певні висновки.

У випадку, якщо клуб не пройде в груповий етап турніру, будуть ухвалені кадрові рішення, повідомив Динамо Київ Inside.

Читайте також:

У гостьовому матчі кияни програли з рахунком 0:1 і тепер у домашній грі у Бухаресті українському клубу треба перемогти з різницею у два м'ячі.

Луческу готує команду до "Аріса". Фото: "Динамо" Київ

Луческу піде, але є нюанс

За інформацією джерел у клубі, з Луческу попрощаються, якщо команда не зможе вийти в груповий етап Ліги конференцій.

Зазначається, що сторони в такому разі досягнуть компромісу щодо компенсації перед головним тренером.

Джерело натякнуло, що Луческу замінить на посаді головного тренера легенда клубу Олександр Шовковський, який зараз працює асистентом румунського фахівця.

Якщо "Динамо" пройде за підсумками двох матчів "Аріс", то у плей-офф зіграє з переможцем пари турецького "Бешикташа" та азербайджанського "Нефтчі".

Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо"

Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться.

Маліновський змінить клуб до осені: "Марсель" ухвалив рішення. 

"ПСЖ" замінить Неймара зіркою збірної Італії. 

Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз