"Динамо" ухвалило рішення про звільнення Луческу

Мірча Луческу на тренуванні "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Поразка київського "Динамо" від грецького "Аріса" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій розчарувала не лише вболівальників клубу. Керівництво команди також вирішило зробити певні висновки.

У випадку, якщо клуб не пройде в груповий етап турніру, будуть ухвалені кадрові рішення, повідомив Динамо Київ Inside.

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Луческу готує команду до "Аріса". Фото: "Динамо" Київ

Луческу піде, але є нюанс

За інформацією джерел у клубі, з Луческу попрощаються, якщо команда не зможе вийти в груповий етап Ліги конференцій.

Зазначається, що сторони в такому разі досягнуть компромісу щодо компенсації перед головним тренером.

Джерело натякнуло, що Луческу замінить на посаді головного тренера легенда клубу Олександр Шовковський, який зараз працює асистентом румунського фахівця.

Якщо "Динамо" пройде за підсумками двох матчів "Аріс", то у плей-офф зіграє з переможцем пари турецького "Бешикташа" та азербайджанського "Нефтчі".

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