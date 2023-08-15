Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться arrow

Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться

15 серпня 2023 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться
Судаков у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен зможе розраховувати на одного з найкращих гравців команди вже у найближчих поєдинках. Хороша новина надійшла з лазарету "гірників".

Георгій Судаков близький до повернення на поле, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

Читайте також:

У сезоні 2023/2024 на "Шахтар" чекають серйозні випробування під керівництвом нового тренерського штабу. Лідером донецької команди має остаточно стати Георгій Судаков. Проте 20-річний півзахисник молодіжної збірної України пропустив початок сезону.

Повернення Судакова

Місяць тому молодий футболіст переніс операцію через апендицит. Хірургічне втручання пройшло успішно, гравець практично повністю відновився. Георгій Судаков готовий повернутися до ладу вже найближчими тижнями.

Георгій Судаков
Судаков у "Шахтарі". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Донецька команда не змогла набрати максимум очок у трьох стартових турах української Прем'єр-ліги. Вона припустила одну осічку у виїзному поєдинку з "Вересом" (1:1). У підсумку турнірну таблицю УПЛ очолив амбітний "Рух".

Найближчим часом "Шахтар" зіграє одразу три поєдинки на виїзді. Суперниками донецької команди стануть "Кривбас", "Колос" та "Минай".

За підсумками минулого сезону Георгія Судакова визнали найкращим футболістом "Шахтаря". Він зіграв 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо. 

Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого йдеться. 

Луніну буде важко: "Реал" знайшов заміну Куртуа. 

Мбаппе ухвалив рішення про майбутнє і розчарував топклуб. 

Європейський клуб не вірить у лідера молодіжної збірної Ротаня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз