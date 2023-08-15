Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться

Судаков у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен зможе розраховувати на одного з найкращих гравців команди вже у найближчих поєдинках. Хороша новина надійшла з лазарету "гірників".

Георгій Судаков близький до повернення на поле, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

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У сезоні 2023/2024 на "Шахтар" чекають серйозні випробування під керівництвом нового тренерського штабу. Лідером донецької команди має остаточно стати Георгій Судаков. Проте 20-річний півзахисник молодіжної збірної України пропустив початок сезону.

Повернення Судакова

Місяць тому молодий футболіст переніс операцію через апендицит. Хірургічне втручання пройшло успішно, гравець практично повністю відновився. Георгій Судаков готовий повернутися до ладу вже найближчими тижнями.

Судаков у "Шахтарі". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Донецька команда не змогла набрати максимум очок у трьох стартових турах української Прем'єр-ліги. Вона припустила одну осічку у виїзному поєдинку з "Вересом" (1:1). У підсумку турнірну таблицю УПЛ очолив амбітний "Рух".

Найближчим часом "Шахтар" зіграє одразу три поєдинки на виїзді. Суперниками донецької команди стануть "Кривбас", "Колос" та "Минай".

За підсумками минулого сезону Георгія Судакова визнали найкращим футболістом "Шахтаря". Він зіграв 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 11 результативних передач.

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