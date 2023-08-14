Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого йдеться

Футболісти на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Один із футболістів київського "Динамо" привернув увагу закордонного клубу. Керівництво "біло-синіх" озвучило потенційному покупцю умови угоди.

Йдеться про півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс не хоче відпускати Миколу Шапаренка до іншого клубу на початку сезону 2023/2024. У столичної команди є пропозиція щодо 24-річного футболіста із закордонного клубу. Проте йдеться про колектив, який не представляє чемпіонатів Німеччини, Англії, Італії, Іспанії чи Франції.

Микола Шапаренко на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Вартість трансферу Шапаренка

У "Динамо" встановили високу ціну на молодого футболіста, що може злякати потенційного покупця. Ігор Суркіс продасть Миколу Шапаренка не менше ніж за 10 млн євро. У "Динамо" навіть не планують розглядати інші пропозиції.

Київський клуб не збирається продавати Шапаренка у тому випадку, якщо команда Мірчі Луческу проб'ється до основної сітки Ліги Конференцій. Для цього "біло-синім" необхідно обіграти грецький "Аріс" у кваліфікаційному поєдинку у відповідь, а потім здолати переможця пари "Нефтчі" — "Бешикташ".

Микола Шапаренко захищає кольори "Динамо" із 2017 року. Він провів за київську команду 147 поєдинків, у яких забив 18 м'ячів.

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