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Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь

14 августа 2023 11:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь
Футболисты на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из футболистов киевского "Динамо" привлек внимание зарубежного клуба. Руководство "бело-синих" озвучило потенциальному покупателю условия сделки. 

Речь идет о полузащитнике "Динамо" Николае Шапаренко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Президент "Динамо" Игорь Суркис не хочет отпускать Николая Шапаренко в другой клуб в начале сезона 2023/2024. У столичной команды есть предложение по 24-летнему футболисту из зарубежного клуба. Однако речь идет о коллективе, который не представляет чемпионаты Германии, Англии, Италии, Испании или Франции. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Стоимость трансфера Шапаренко

В "Динамо" установили высокую цену на молодого футболиста, что может отпугнуть потенциального покупателя. Игорь Суркис продаст Николая Шапаренко не менее, чем за 10 млн евро. В "Динамо" даже не планируют рассматривать другие предложение. 

Киевский клуб не собирается продавать Шапаренко в том случае, если команда Мирчи Луческу пробьется в основную сетку Лиги Конференций. Для этого "бело-синим" необходимо обыграть греческий "Арис" в ответном квалификационном поединке, а затем одолеть победителя пары "Нефтчи" — "Бешикташ". 

Николай Шапаренко защищает цвета "Динамо" с 2017 года. Он провел за киевскую команду 147 поединков, в которых забил 18 мячей. 

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