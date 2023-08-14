Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь

Футболисты на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Один из футболистов киевского "Динамо" привлек внимание зарубежного клуба. Руководство "бело-синих" озвучило потенциальному покупателю условия сделки.

Речь идет о полузащитнике "Динамо" Николае Шапаренко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Президент "Динамо" Игорь Суркис не хочет отпускать Николая Шапаренко в другой клуб в начале сезона 2023/2024. У столичной команды есть предложение по 24-летнему футболисту из зарубежного клуба. Однако речь идет о коллективе, который не представляет чемпионаты Германии, Англии, Италии, Испании или Франции.

Николай Шапаренко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Стоимость трансфера Шапаренко

В "Динамо" установили высокую цену на молодого футболиста, что может отпугнуть потенциального покупателя. Игорь Суркис продаст Николая Шапаренко не менее, чем за 10 млн евро. В "Динамо" даже не планируют рассматривать другие предложение.

Киевский клуб не собирается продавать Шапаренко в том случае, если команда Мирчи Луческу пробьется в основную сетку Лиги Конференций. Для этого "бело-синим" необходимо обыграть греческий "Арис" в ответном квалификационном поединке, а затем одолеть победителя пары "Нефтчи" — "Бешикташ".

Николай Шапаренко защищает цвета "Динамо" с 2017 года. Он провел за киевскую команду 147 поединков, в которых забил 18 мячей.

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