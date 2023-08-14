Брэдд Питт, Джеки Чан и Тимберлейк: самые известные фанаты клубов АПЛ

Брэдд Питт на Уимблдоне. Фото: Reuters

Среди поклонников клубов Английской Премьер-лиги можно найти множество известных артистов, музыкантов и писателей. Причем у каждой мировой звезды свои причины болеть за тот или иной клуб.

Портал Новини.LIVE начинает серию материалов об известных болельщиках разных чемпионатов. Начнём с Англии.

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За "Ман сити" болеют Джеки Чан, Кертис и братья Галлахеры

Старая шутка говорит, что в Манчестере всего одна команда. И это не "Юнайтед". Появилась она именно потому, что почти все известные вне футбола лица города и окрестностей болеют "голубыми", а не "красными".

Музыканты так те вообще поголовно. В армии "Сити" Иэн Кертис, лидер группы Joy Division. Дополняют список известный в Англии телеведущий Алан Карр, а также ушедший из жизни киноактеры Тимоти Далтон (исполнял роль Джеймса Бонда в двух фильмах франшизы) и Алан Рикман ("Гарри Поттер", "Крепкий Орешек"). Также среди фанатов братья Галлахеры из группы Oasis и даже известный актер Джеки Чан.

"Манчестер Юнайтед" поддерживают Мейвезер и Ким Чен Ин

Если в своем городе МЮ не самый популярный среди знаменитостей клуб, то в мире "красные дьяволы" могут дать безумную фору "Манчестер Сити". В армию фанатов "Манчестер Юнайтед" в разное время приписывали себя боксер Флойд Мэйуэзер, актриса Меган Фокс, обладатель множества талантов Джастин Тимберлейк, лидер Radiohead Том Йорк.

라디오 헤드

Radiohead

Creep pic.twitter.com/V9sikJxZUW — Radiohead videos (@raradiohead) February 8, 2019

Из местных актер Стив Куган и режиссер Дэнни Бойл. Недавно выяснилось, что с детства за "Манчестер Юнайтед" болеет лидер Северной Кореи Ким Чен Ин. И, конечно же, никак нельзя забыть самого быстрого человека в мире Усейна Болта.

Стинг и Тони Блэр за "Ньюкасл"

"Ньюкасл" точно не обделен поддержкой знаменитостей. Стинг, не требующий представления, болеет за "сорок", как и певица Шерил Коул с известной телеведущей Габби Логан. За "Ньюкасл" болеет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в своей большой коллекции подарков из своего света выделяет футболку под №9, подписанную Аланом Ширером.

Мы приобрели битву за последние-сезона плодов вдоль путешествия в Европе этого лета. Здесь есть полная печь на некоторых шоу в Роме - все видео является доступным для официальных Fan Club members на https://t.co/lIZBYa3KNx . pic.twitter.com/vDOmYlsfep — Sting (@OfficialSting) August 10, 2023

Адель поет для "Тоттенхэма"

Представьте себе, фанатом "шпор" и, в частности, Джимми Гривза рос Луи ван Гал, хотя в клубе детства голландцу поработать так и не удалось. В разное время признавались "Тоттенхэму" Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера. Однако №1 здесь певица Адель, родившаяся в лондонском районе Тоттенхэм, неистово топит за "шпор" и даже спела песню о родном районе.

"Вест Хэм" с Обамой и Кирой Найтли

За "молотобойцев" болеет Кира Найтл. В мае 2005 года друзья затащили ее в какой-то паб смотреть легендарную победу Irons в финале плей-офф чемпиона против Престона.

"Матч начинался в 6 утра по местному времени, но когда я пришла, в пабе места свобюодного не было, и все яростно поддерживали Вест Хэм. С тех пор мое сердце принадлежит этой команде", — вспоминала она.

Ваша @MBK_Alliance students and @ObamaFoundation You Job Corps interns по-прежнему имела возможность избегать с @AliciaKeys и его команда в Chicago, чтобы узнать больше о том, что это участвует в туре. Take a look: pic.twitter.com/qqBH6WIge5 -- Barack Obama ( @ BarackObama ) August 8, 2023

Существует легенда, что за WHU топит нынешний президент США Барак Обама. Понятно, что мистер Обама как нормальный американец предпочитает баскетбол. Однако при этом он наполовину ирландец и одна из его родственниц до сих пор живет в Восточном Лондоне. Так вот, легенда свидетельствует, что во время поездки в UK Барак заглянул на ужин к этой родственнице, и ужин сопровождался просмотром игры West Ham и Барака все это зрелище дико вставило. С тех пор в окрестностях Аптон Парк его воспринимают как своего чувака.

Jay-Z и Камбербетч с "Арсеналом"

Лауреат премии "Оскар", британский актер Колин Фёрт все свободное время посвящает футболу. По словам самого актера, футбол его страсть, а любимой командой является "Арсенал". Колин постоянно посещает футбольные матчи канониров вместе с детьми и ежегодно приобрел сезонный абонемент. В 1997 году в кинотеатрах вышел фильм "Напряжение страстей" с Фёртом в главной роли. Картина рассказывает о жизни ожесточенного болельщика "Арсенала", перед которым стоит нелегкая дилемма: беременная жена или любимый клуб. Следует заметить, что реальная жизнь Колина очень похожа на сюжет фильма.

В отличие от Колина Фьорта Бенедикт Кембербетч не так часто посещает игры гунеров. По словам актера, виноват во всем плотный график. Возможно, Доктор Стрэндж ищет ту реальность, где "Арсенал" наконец-то выиграет АПЛ.

Талантливый режиссер Спайк Ли наделал немало шума вокруг своего имени благодаря резонансным картинам о непростой жизни афроамериканцев. Однако это не мешает ему поддерживать Арсенал. На вопрос "Почему именно "Арсенал?" Спайк ответил немедленно: “Тьерри Анри… Вы не можете упрекать меня в этом. Мы все еще являемся крупнейшим клубом Лондона, хорошо бы помнить об этом”. Стоит заметить, что Анри является другом Спайка, а в интернете можно найти много фотографий режиссера с членами клуба.

American celebrity Arsenal fans -



Jamie Foxx

Kevin Costner

Andrew Garfield

Matt Damon

Michael Moore - Director of Farenheit 9/11

Jay-Z

Danny Devito

Jay Ajayi

Christian McCaffrey

Adam Thielen

Jaylen Brown



( @Football_LDN ) https://t.co/hDD23zATep pic.twitter.com/tjGAGKycZL — Doc (@karthikadhaigal) 9 марта 2023

Jay-Z стал фанатом клуба благодаря тому же Тьерри Анри. После знакомства с легендарным французом Джиггамен стал чаще посещать игры Арсенала, а его заявления о клубе подтверждают его преданность: Я готов не просто инвестировать средства в клуб, но и принимать важные решения. Бейонсе знает, как серьезно я отношусь к спорту, поэтому в будущем хочу иметь долю в клубе, чтобы развивать его”. Кажется в обозримом будущем у "тихого" Стена Кронке и Ивана Газидиса появится конкурент.

Доктор Дре и Лана Дель Рэй за "Ливерпуль"

За "Ливерпуль" болеют Лиам Нисон, певица Лана Дель Рэй. "Фанатизмом" ее заразил бывший менеджер. Актер Майк Майерс, снявшийся в фильме "Остин Пауэрс". Он – потомственный поклонник "мерсисайдцев", поскольку его семья из Ливерпуля.

Американский рэп исполнитель Доктор Дре тоже за "Ливер". Вот отрывок из его интервью на официальном сайте Ливерпуля.

"Это та команда, за которой мне нравится наблюдать. Я открыл их для себя в 1988-м, когда в одном из туров поздно ночью смотрел телек и увидел этих парней в красных футболках. Они тогда обыгрывали каких-то бедняг в четыре или пять м'' ячей". Любимым игроком Дре всегда был Джон Барнс, хотя Патрик Бергер ему тоже очень нравился» , - говорит Дре.

Famosos hinchas del Liverpool:



Nelson Mandela

Lana del Rey

Daniel Crag

Liam Neeson

Lebron James

Snoop Dogg

Brad Pitt

Paul McCartney

Caroline Wozniacki https://t.co/xduEiWJnr5 pic.twitter.com/uKlniFGLyU Опубликовано: Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) 22 февраля 2022

"У меня есть несколько друзей, которые поддерживают Ливерпуль. И если бы я болел за другую команду, они бы со мной перестали общаться!", — шутит Брэд Питт, отвечая на вопрос о любимой команде. И добавляет: "Здесь Ливерпуль, а здесь Сити, потом 50 футов дерьма, а затем Манчестер Юнайтед".

Анжелина Джоли. Красавица, снявшаяся более чем в тридцати фильмах, прониклась особой любовью к "Ливерпулю" благодаря своему приемному сыну Мэддоксу, который является настоящим фанатом "красных".

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