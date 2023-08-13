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Довбик завоевал сердца фанатов "Жироны": видео гола и лучшие кадры его дебюта

13 августа 2023 06:43
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Агабекян Карен
редактор
Довбик завоевал сердца фанатов "Жироны": видео гола и лучшие кадры его дебюта
Довбик не единожды беспокоил защиту "Сосьедада". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В испанской Ла Лиге прошла часть матчей первого тура. В одном из них за "Жирону" дебютировал украинский форвард Артем Довбик.

В этом первом матче сезона клуб сыграл вничью на выезде с "Реал Сосьедадом", а украинец сравнял счет, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что за трансфер Довбика "Днепр-1" получил одним траншем 6 млн евро, еще 1 млн 750 тысяч плюс 30% экономических прав на игрока отдали "Мидтьюлланду".

Довбик влюбил в себя фанатов "Жироны"

Ла Лига. 1-й тур

"Реал Сосьедад" — "Жирона" — 1:1

Голы: Кубо, 5 — Довбик, 72.

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Сола, 74), Субельдия, Ле Норман, Муньос — Турьентес (Оласогости, 80), Субименди, Браис Мендес — Оярсабаль (Садик, 74), Карлос Фернандес (Барренечеа, 59), Кубо , (Шо, 74).

Главный тренер: Иманоль Альгуасиль

"Жирона": Гассанига — Арнау (Эспиноса, 90+4), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Коуто (Торре, 64), Эррера (Мартин, 86), Алейш Гарсия, Савио (Валери, 64) — Цыганков — Стуани (Довбик, 64).

Главный тренер: Мичел

Предупреждения: Ле Норман, Аласагасти, Садик — Арнау, Стуани, Гутьеррес.  

Для "Жироны" матч складывался очень плохо, поскольку они не справлялись с прессингом оппонентом. Лишь благодаря чуду они пропустили всего один мяч. Украинец Виктор Цыганков до выхода на поле Довбика вообще был худшим игроком матча по версии статистических порталов.

Довбик после выхода на поле. Фото: "Жирона"
Довбик во время забитого мяча. Фото: "Жирона"
Довбика поздравили с голом. Фото: "Жирона"
После матча партнеры поздравили украинца. Фото: "Жирона"

Артем появился на поле на 64-й минуте и Мичел изменил схему на поле. Цыганков перебрался с позиции атакующего полузащитника на правый фланг атаки и команда начала создавать моменты.

На 72-й минуте Цыганков с правого края штрафной площадки навесил на дальнюю штангу, где Довбик забил головой.

Вот таким был первый гол Артема в Испании:

В оставшееся время до финального свистка "Жирона" ушла в глухую оборону и больше не создавала моментов.

После игры стало известно, что защитники "Жироны" прозвали Довбика "шкаф", что и не удивительно. Физическая антропометрия и мощь позволяли Артему легко расправляться с теми же игроками "Сосьедада". На 84-й минуте украинец показал, что его сложно остановить во время рывков через половину поля.

 

 

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