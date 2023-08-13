Довбик завоював серця фанатів "Жирони": відео голу та найкращі кадри його дебюту

Довбик не раз турбував захист "Сосьєдада". Фото: "Жирона"

В іспанській Ла Лізі пройшла частина матчів першого туру. В одному з них за "Жирону" дебютував український форвард Артем Довбик.

В першому матчі сезону клуб зіграв внічию на виїзді з "Реал Сосьєдадом", а українець зрівняв рахунок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що за трансфер Довбика "Дніпро-1" отримав одним траншем 6 млн євро, ще 1 млн 750 тисяч плюс 30% економічних прав на гравця віддали "Мідтьюлланду".

Довбик закохався у себе фанатів "Жирони"

Ла Ліга. 1-й тур

"Реал Сосьєдад" — "Жирона" — 1:1

Голи: Кубо, 5 — Довбик, 72.

"Реал Сосьєдад": Реміро — Траоре (Сола, 74), Субельдія, Ле Норман, Муньос — Тур'єнтес (Оласогості, 80), Субіменді, Браїс Мендес — Оярсабаль (Садік, 74), Карлос Фернандес (Барренечеа, 59) (Шо, 74).

Головний тренер: Іманоль Альгуасіль

"Жирона": Гассаніга — Арнау (Еспіноса, 90+4), Давид Лопес, Блінд, Гутьєррес — Коуто (Торре, 64), Еррера (Мартін, 86), Алейш Гарсія, Савіо (Валері, 64) — Циганков — Стуані (Довбик, 64).

Головний тренер: Мічел

Попередження: Ле Норман, Аласагасті, Садік — Арнау, Стуані, Гутьєррес.

Для "Жирони" матч складався дуже погано, оскільки вони не справлялися із пресингом опонентів. Лише завдяки диву вони пропустили лише один м'яч. Українець Віктор Циганков до виходу на поле Довбика взагалі був найгіршим гравцем матчу за версією статистичних порталів.

Довбик після виходу на поле. Фото: "Жирона"

Довбик під час забитого м'яча. Фото: "Жирона"

Довбика привітали із голом. Фото: "Жирона"

Після матчу партнери привітали українця. Фото: "Жирона"

Артем з'явився на полі на 64-й хвилині й завдяки цьому Мічел змінив схему на полі. Циганков перебрався з позиції атакувального півзахисника на правий фланг атаки й після цього команда почала створювати моменти.

На 72-й хвилині Циганков із правого краю штрафного майданчика навісив на дальню штангу, де Довбик забив головою.

Ось таким був перший гол Артема в Іспанії:

У час, що залишився до фінального свистка "Жирона" пішла в глуху оборону й більше не створювала моментів.

Після гри стало відомо, що захисники "Жирони" прозвали Довбика "шафою", що й не дивно. Фізична антропометрія та міць дозволяли Артему легко розправлятися з тими самими гравцями "Сосьєдада". На 84-й хвилині українець показав, що його важко зупинити під час ривків через половину поля.

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