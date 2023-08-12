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"Шахтер" хочет подписать таланта из чемпионата Франции

12 августа 2023 15:02
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" хочет подписать таланта из чемпионата Франции
Лассина Синайоко в чемпионате Франции. Фото: "Осер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает искать усиление на фланги атаки в зарубежных чемпионатах. Поэтому взгляды селекционеров клуба обратились на чемпионат Франции.

"Горняки" видят усиление в футболисте французского "Осера", на которого претендует ряд других сильных клубов, сообщает Foot Mercato.

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Ранее "горняки" подписали левых вингеров Невертона и Эгиналдо из Бразилии, центрального защитника из Израиля Става Лемкина, опорного полузащитника из Эквадора Денила Кастильо, бразильского левого защитника Педриньо и ветерана украинского футбола Дмитрия Чигринского.

"Шахтер" ищет конкурента Зубкову и Шведу

Донецкий "Шахтер" заинтересовался полузащитником "Осера" Лассиной Синайоко.

23-летний правый вингер также может сыграть на левом фланге, где у "горняков" Иван Петряк, Невертон, Эгиналдо, Дмитрий Топалов и Хусар Тоиров.

Непосредственными конкурентами футболиста на правом фланге могут стать Александр Зубков, Марьян Швед и Алексей Кащук.

Отметим, что по итогам прошлого сезона "Осер" с Синайоко вылетел в Лигу 2.

Также малийца хотят подписать "Гамбург", венский Рапид, бельгийские "Кортрейк" и "Левен" и ряд французских клубов.

Контракт вингера с "Осером" действует до лета 2025 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 млн евро.

В прошлом сезоне у Синайоко один гол и три ассиста в 35 матчах за "Осер".

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