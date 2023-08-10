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Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца

10 августа 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца
Александр Зинченко радуется победе "Арсенала". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко привлек внимание сразу нескольких итальянских клубов. "Арсенал" ждет выгодное предложение по игроку. 

Зинченко не станут удерживать в Лондоне, если он захочет сменить обстановку, сообщает Mirror

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Украинский футболист Александр Зинченко может начать сезон 2023/2024 не только в новой команде, но и в другом чемпионате. В услугах защитника заинтересованы представители итальянской Серии А. 

Куда может уйти Зинченко? 

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" ищут универсального футболиста на позицию левого защитника. "Нерадзурри" всерьез рассматривают идею с приглашением игрока сборной Украины. 

Александр Зинченко
Зинченко борется с Бернарду Силвой. Фото: Reuters/Lee Smith

Трансферная стоимость Зинченко колеблется в районе 35 млн евро. Контракт Александра с "канонирами" действует до лета 2026 года. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ценит украинского футболиста, но может смириться с его уходом, если лондонцы получат хорошее предложение. 

Итальянские клубы смущает только подверженность Зинченко травмам. Конец прошлого сезона украинец пропустил из-за повреждения икроножной мышцы. Из-за травмы он не принял участия в предсезонных матчах "Арсенала". 

Напомним, российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление. 

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