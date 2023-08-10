Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца
Защитник сборной Украины Александр Зинченко привлек внимание сразу нескольких итальянских клубов. "Арсенал" ждет выгодное предложение по игроку.
Зинченко не станут удерживать в Лондоне, если он захочет сменить обстановку, сообщает Mirror.
Украинский футболист Александр Зинченко может начать сезон 2023/2024 не только в новой команде, но и в другом чемпионате. В услугах защитника заинтересованы представители итальянской Серии А.
Куда может уйти Зинченко?
Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" ищут универсального футболиста на позицию левого защитника. "Нерадзурри" всерьез рассматривают идею с приглашением игрока сборной Украины.
Трансферная стоимость Зинченко колеблется в районе 35 млн евро. Контракт Александра с "канонирами" действует до лета 2026 года. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ценит украинского футболиста, но может смириться с его уходом, если лондонцы получат хорошее предложение.
Итальянские клубы смущает только подверженность Зинченко травмам. Конец прошлого сезона украинец пропустил из-за повреждения икроножной мышцы. Из-за травмы он не принял участия в предсезонных матчах "Арсенала".
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