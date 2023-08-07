"Динамо" если пройдет "Арис", то сыграет с одной из сильнейших команд

Виталий Буяльский играл в последнем матче команд, когда "Динамо" победило 6:0. Фото: Google

В результате жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций определились пары, которые сыграют финальные матчи за выход в группу. Среди этих команд оказалось киевское "Динамо".

Киевляне в случае прохода греческого "Ариса" сыграют с победителем противостояния "Бешикташ" — "Нефтчи", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Динамо" может сыграть со старым неприятным соперником

В парах "Арис" — "Динамо" и "Бешикташ" — "Нефтчи" большими фаворитами выглядят украинский и турецкий клубы.

Для киевлян "Бешикташ" всегда был очень сложным соперником, какой бы там состав не играл. Из возможных противников на этапе квалификации именно турки были тем "бугимэном", на которого никто не хотел попасть.

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