Жребий безжалостен: "Заря" и "Днепр-1" сыграют в квалификации Лиги Европы

Матч "Заря" — "Днепр-1". Фото: УПЛ

В УЕФА состоялась жеребьевка следующего раунда квалификации еврокубков. В Лиге Европы украинские команды могут сразиться за выход в группу.

Луганская "Заря" в плей-офф Лиги Европы сыграет с победителем пары чешской "Славии" и "Днепра-1", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Днепру-1" сначала нужно пройти "Славию"

Несмотря на результаты жеребьевки, у "Днепра-1" не так и много шансов сыграть с "Зарей", поскольку им в третьем раунде квалификации будет противостоять сильная "Славия". В матче с чехами у "СК" не будет статуса фаворита. К тому же команда лишилась форварда Артема Довбика.

Отметим, что матчи "Зари" и победителя игры "Славия" — "Днепр-1" пройдут 24 и 31 августа.

"Днепр-1" ранее участвовал в квалификации Лиги чемпионов, где по результатам двух матчей уступил "Панатинаикосу" с общим счетом 3:5.

"Заря" получила право сыграть в плей-офф квалификации Лиги Европы благодаря третьему месту в прошлом сезоне Украинской премьер-лиги.

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