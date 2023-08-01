"Панатинаикос" сыграл вничью с "Днепром-1": украинцы доигрывали матч в меньшинстве

Довбик забил всего один мяч. Фото: "Панатинаикос"

В Афинах состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Панатинаикосом" и "Днепром-1". Отметим, что перед игрой у днепрян отравилось восемь футболистов, часть которых не были полностью готовы к игре.

"Панатинаикос" победил по общему результату в двух матчах, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом матче "Днепр-1" проиграл со счетом 1:3 и поэтому задачей минимум была победа в два мяча и серия пенальти.

Обзор матча

Лига чемпионов. Квалификация. Второй раунд

"Панатинаикос" — "Днепр-1" 2:2 Первый матч: 3-1

Голы: Шпорар, 15, 70 — Довбык, 23, Сарапий, 54.

"Панатинаикос": Бриньоли — Коцирас, Едвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джуричич, Вильена (Чокай, 66) — Паласиос, Шпорар, Бернард (Вербич, 90).

Главный тренер: Иван Йованович.

"Днепр-1": Волынец (Кинарейкин, 37) — Е. Пасич, Адамюк, Сарапий (Сваток, 57), Каплиенко (Танчик, 68) — Бабенко, Бланко — Мирошниченко, Пихаленок (Когут, 69), Рубчинский (Гуцуляк, 69) — Довбик.

Главный тренер: Александр Кучер.

Предупреждение: Паласиос, Чокай — Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Когут.

"Днепр-1" второй матч начал активнее, и было заметно их желание отыграться. Однако снова холодным душем украинского клуба стал Шпорар. На 15-й минуте Едвай со своей половины поля сделал дальний навес на форварда, который воспользовался недопониманием Адамюка и Волынца и перебросил голкипера — 1:0.

На 24-й Довбик сравнял счет после прохода в штрафной и удара с острого угла — мяч прошил защитников и вратаря.

Наполненный трагизма эпизод произошел на 34-й минуте, когда Волынец в столкномении пропустил удар коленом в голову и врачам пришлось его приводить в чувство, после чего футболиста заменили на Канарейкина и увезли с поля на носилках.

Во втором тайме на 54-й минуте "Днепр-1" вышел вперед. Мирошниченко навесил с углового на левом фланге и Сарапий головой расстрелял голкипера греков.

На 69-й минуте на поле вышли Танчик, Когут и Гуцуляк, и эта замена оказалась роковой. "Днепр-1", который до нее играл лучше соперника, пропустил в следующей атаке после смены игроков. У греков Шпорар оформил дубль.

Еще через пять минут Танчик заработал удаление и оставил команду в меньшинстве.

Вместо атак в конце матча "Днепру-1" пришлось защищаться в меньшинстве. Больше до финального свистка у украинской команды серьезных моментов не было.

Напомним, Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США.

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