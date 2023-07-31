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"ПСЖ" сьогодні підпише зірку "Барселони"

31 липня 2023 12:48
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Агабекян Карен
редактор
"ПСЖ" сьогодні підпише зірку "Барселони"
Футболіст "Барселони" Усман Дембеле. Фото: "Барселона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французький "ПСЖ" 31 липня підпише контракт із зірковим футболістом на позицію Кілліана Мбаппе. Гравця "вкрадуть" у "Барселони".

"ПСЖ" оформить перехід француза Усмана Дембеле, повідомив Фабриціо Романо.

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За інформацією джерела, ПСЖ скористається особливостями контракту Дембеле. Відповідно до них, 31 липня опція викупу контракту футболіста становить 50 млн євро. З 1 серпня відступні становитимуть 100 млн євро.

Менеджери зустрілися з агентом Дембеле та домовилися з ним про п'ятирічний контракт. Потім клуб направив до "Барселони" формальний лист про готовність викупити контракт Усмана за 50 млн євро.

За інформацією іспанських ЗМІ, президент "Барселони" Жоан Лапорта розлючений вчинком "ПСЖ" і планує оголосити їм війну. Що Лапорта має на увазі під словом "війна" поки що невідомо.

Зазначимо, що "Барселона" пропонувала Дембеле продовжити контракт до 2027 року, але він зажадав 6-7 млн євро надбавки до зарплати та бонусу.

26-річний француз минулого сезону в 35 матчах забив вісім м'ячей і зробив дев'ять результативних передач.

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