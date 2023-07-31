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Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США

31 июля 2023 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Instagram/olgakharlan
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Открылись новые подробности скандала с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан на чемпионате мира. Как оказалось, провокация была умышленной и курировалась Москвой.

К такому выводу пришел старший тренер сборной США по фехтования Юрий Гельман, ставший очевидцем произошедшего. Об этом специалист поведал в интервью Юлии Латыниной.

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Отметим, что после победы над Анной Смирновой Харлан отказалась жать руку россиянке. Главный судья никак не наказал украинку, но представительница России 50 минут сидела на помосте в ожидании рукопожатия, чтобы требовать затем дисквалификации украинки.

В результате действий Смирновой Харлан через определенное время была дисквалифицирована. Затем последовала общественная реакция, и обращение МОК, после которого FIE решило приостановить двухмесячную дисквалификацию украинки.

Был неизвестный мужчина из Москвы

По словам Гельмана, украинке после матча присудили победу и в протоколах она значилась как победитель. При этом, Харлан через 20 минут после схватки была уверена, что все хорошо, но потом все поменялось.

"Был какой-то человек. Непонятно кто он, и что он. В черном костюме с галстуком. Он был с кем-то все время на телефоне и требовал, чтобы это все выполнялось. Это длилось до тех пор, пока не обратили внимание, что у него аккредитация чужая и его вывели. Это был явно не фехтовальщик, потому что мы друг друга знаем. Никто его не знал", — отметил Гельман.

Тренер считает, что неизвестным человеком был представитель руководства FIE из Москвы, которое негласно руководит организацией. До полномасштабного вторжения в Украину FIE возглавлял российский олигарх Алишер Усманов.

"Я так понимаю, как мне сказали, были звонки из Москвы, чтобы соблюдался протокол и технически - да, это правильно. Они собрали комиссию, которая и приняла решение о "черной карточке. Говорят, что он требовал, чтобы выполнялись все правила. Что надо пожать руку. Если не пожали руки, то "черная карточка" и требовал, чтобы все это выполнили", — добавил Гельман.

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