Российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA

Теннисисты из России и Беларуси не сыграют в Праге. Фото: AP Photo

Российские и белорусские теннисистки не будут допущены к участию в теннисном турнире Prague Open, который пройдет на следующей неделе. Это было объявлено на следующий день после того, как Министерство внутренних дел Чехии не разрешило спортсменке без флага въехать в страну.

Об этом сообщает Reuters, передает портал Новини.LIVE.

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Чешское МВД, а также журналист Филипп Горки, написали в Twitter, что одна российская теннисистка во время проверки в чешском аэропорту получила приказ покинуть страну. Сказано, что по имеющейся в ведомстве информации другие теннисистки из РФ/РБ в страну также допущены не будут.

Как это случится с tenistek 🇷🇺 a 🇧🇾? @PolicieCZ, контролируя русскую подругу на letisku, выяснила dôvodы для завершения разъезда. Ta ČR уже сняла. Согласно dostupnым informáciám dalłi tenistky z их мегаполисов не пришли.



👍PČR действует в соответствии со zákonом и uznesiem vlády. — Ministerstvo vnitra (@vnitro) 28 July 2023

Мирослав Мали, директор турнира, не назвал имя теннисистки, которую депортировали, но уточнил, что она была первой участницей с прибывшим в страну российским паспортом.

По информации ежедневной газеты Forum24, это была предварительно подготовленная более масштабная полицейская акция. Предварительно, по информации журналистов, на турнире должны сыграть "нейтральные" Евгения Родина и Александра Саснович. Представитель полиции по делам с иностранцами Йозеф Урбан в своем комментарии не сказал, идет ли речь об этих теннисистках или другой спортсменке.

Česká физическая полиция не дала возможности для вступления в российскую игру, которая должна была участвовать в международном tenisовом туре WTA в Praze. https://t.co/s8O37T4fjq — FORUM 24 (@FORUM_24) 28 July 2023

Напомним, что 28 июня этого года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело бан для спортсменов и команд, представляющих страну-террориста, на соревнованиях на территории Чехии.

Кудерметова и Андреева, "давай до свидания"

В заявлении турнира после вчерашних событий в аэропорту говорится, что организаторы связались с остальными участницами с российскими и белорусскими паспортами и попросили их не ехать в Прагу.

CNN iPrim добавляет, что по их данным в квалификации в Праге могли сыграть Диана Шнайнер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева. Теннисистка, которой вчера приказали покинуть страну, была первой, кто приехал в Чехию.

Пока Прага готовится к проведению турнира WTA, но предварительно применение этого приказа теннисные органы не комментировали.

Напомним, что на прошлой неделе Польша не пустила на турнир WTA Веру Звонареву, а Анастасия Потапова не смогла получить визу в Германию. Ранее Литва заявила, что не допустит россиян к юниорским состязаниям на территории своей страны.

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