Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "ПСЖ" жорстко карає гравців за підтримку Мбаппе arrow

"ПСЖ" жорстко карає гравців за підтримку Мбаппе

28 липня 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" жорстко карає гравців за підтримку Мбаппе
Маркіньйос виводить команду на поле. Фото: instagram.com/marquinhosm5/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Трансфер у "Реал" Кіліана Мбаппе може спричинити продаж інших футболістів "ПСЖ". Керівництво французького клубу розгніване через те, що одноклубники підтримують форварда.

У "ПСЖ" вже покарали Маркіньйоса за повідомлення у соціальних мережах, інформує Le Parisien.

Читайте також:

Бразильський захисник Маркіньйос довгий час був капітаном "ПСЖ", але минулого сезону керівництво клубу вирішило передати пов'язку Кіліану Мбаппе. Після відходу форварда Маркіньйос міг знову стати капітаном французької команди, але натомість 29-річний бразилець може змінити клуб.

Кіліан Мбаппе
Тренування у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Суть конфлікту через Мбаппе

Керівництво "ПСЖ" більше не розраховує на Кіліана Мбаппе у новому сезоні. Футболіст не візьме участі у товариських матчах французької команди. Переговори про його трансфер до "Реалу" знаходяться в самому розпалі.

Ситуація з Мбаппе настільки розсердила керівництво "ПСЖ", що під ударом опинилися футболісти, які підтримали форварда. Захисник команди Маркіньйос назвав Кіліана Мбаппе унікальним футболістом та висловив бажання, щоб форвард залишився у клубі.

Ці слова спричинили штраф, який "ПСЖ" наклав на Маркіньйоса. Ба більше — французький клуб готовий продати захисника, який виступає за "ПСЖ" із 2013 року. Трансферна вартість бразильця становить 65 млн євро. Французький клуб чекає на пропозиції щодо гравця.

Нагадаємо, Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону. 

Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу.

У Федерації боксу України прокоментували скандальне рішення Мін'юсту.

"Динамо" втратило чемпіона світу: клуб із Євросоюзу оголосив про підписання українця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз