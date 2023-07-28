"ПСЖ" жорстко карає гравців за підтримку Мбаппе

Маркіньйос виводить команду на поле. Фото: instagram.com/marquinhosm5/

Трансфер у "Реал" Кіліана Мбаппе може спричинити продаж інших футболістів "ПСЖ". Керівництво французького клубу розгніване через те, що одноклубники підтримують форварда.

У "ПСЖ" вже покарали Маркіньйоса за повідомлення у соціальних мережах, інформує Le Parisien.

Читайте також:

Бразильський захисник Маркіньйос довгий час був капітаном "ПСЖ", але минулого сезону керівництво клубу вирішило передати пов'язку Кіліану Мбаппе. Після відходу форварда Маркіньйос міг знову стати капітаном французької команди, але натомість 29-річний бразилець може змінити клуб.

Тренування у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Суть конфлікту через Мбаппе

Керівництво "ПСЖ" більше не розраховує на Кіліана Мбаппе у новому сезоні. Футболіст не візьме участі у товариських матчах французької команди. Переговори про його трансфер до "Реалу" знаходяться в самому розпалі.

Ситуація з Мбаппе настільки розсердила керівництво "ПСЖ", що під ударом опинилися футболісти, які підтримали форварда. Захисник команди Маркіньйос назвав Кіліана Мбаппе унікальним футболістом та висловив бажання, щоб форвард залишився у клубі.

Ці слова спричинили штраф, який "ПСЖ" наклав на Маркіньйоса. Ба більше — французький клуб готовий продати захисника, який виступає за "ПСЖ" із 2013 року. Трансферна вартість бразильця становить 65 млн євро. Французький клуб чекає на пропозиції щодо гравця.

Нагадаємо, Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу.

У Федерації боксу України прокоментували скандальне рішення Мін'юсту.

"Динамо" втратило чемпіона світу: клуб із Євросоюзу оголосив про підписання українця.