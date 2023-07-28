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"ПСЖ" жестко наказывает игроков за поддержку Мбаппе

28 июля 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"ПСЖ" жестко наказывает игроков за поддержку Мбаппе
Маркиньос выводит команду на поле. Фото: instagram.com/marquinhosm5/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Трансфер в "Реал" Килиана Мбаппе может повлечь за собой продажу других футболистов "ПСЖ". Руководство французского клуба разгневано из-за того, что одноклубники поддерживают форварда. 

В "ПСЖ" уже наказали Маркиньоса за сообщение в социальных сетях, информирует Le Parisien

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Бразильский защитник Маркиньос долгое время был капитаном "ПСЖ", но в прошлом сезоне руководство клуба решило передать повязку Килиану Мбаппе. После ухода форварда Маркиньос мог снова стать капитаном французской команды, но вместо этого 29-летний бразилец может сменить клуб. 

Килиан Мбаппе
Тренировка в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Суть конфликта из-за Мбаппе 

Руководство "ПСЖ" больше не рассчитывает на Килиана Мбаппе в новом сезоне. Футболист не примет участия в товарищеских матчах французской команды. Переговоры о его трансфере в "Реал" находятся в самом разгаре. 

Ситуация с Мбаппе настолько сильно рассердила руководство "ПСЖ", что под ударом оказались футболисты, которые поддержали форварда. Защитник команды Маркиньос назвал Килиана Мбаппе уникальным футболистом и выразил желание, чтобы форвард остался в клубе.

Эти слова стали причиной штрафа, который "ПСЖ" наложил на Маркиньоса. Более того, французский клуб готов продать защитника, который выступает за "ПСЖ" с 2013 года. Трансферная стоимость бразильца составляет 65 млн евро. Французский клуб ждет предложений по игроку. 

Напомним, Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу. 

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