В Федерации бокса Украины прокомментировали скандальное решение Минюста

Кирилл Шевченко поделился соображением. Фото: Алексей Барановский

Скандал вокруг Федерации бокса Украины продолжается. Несмотря на причастность бывшего главы российских властей в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей вновь отметили президентом ФБУ Владимира Продивуса.

Соответствующие изменения на сайте Минюста прокомментировал легитимно избранный и признанный государственными структурами президент ФБУ Кирилл Шевченко.

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"Это нонсенс. Продивус выиграл только первый хозяйственный суд, на который была подана проигравшая апелляция. Есть основания предполагать, что кто-то взял взятку, как и в суде и принимает незаконные решения. Этот "президент", который не появлялся почти год в Украине, где идет война и братается с Кремлевым (мы все прекрасно знаем кто это), продолжает претендовать здесь на какую-то власть и действовать против закона", — говорит Шевченко.

Регистрация не может быть честной

Сообщается, что Продивус подал в суд и добился отмены решения государственного регистратора о внесении в реестр Шевченко на должность главы федерации. Но Кирилл Шевченко утверждает, что эти изменения не были законными.

"Это решение не может быть законным, ведь после хозяйственного суда, где была подана апелляция Продивус, не мог влезть в регистрацию Минюста. На этих основаниях, регистрация не может быть честной и законной. Следовательно, кто-то не законно внес изменения в регистрацию и помог Продивусу". От имени федерации бокса Украины мы просим обратить на это внимание все правоохранительные органы Украины!", — добавил Кирилл.

Напомним, в сентябре 2022 года IBA, возглавляемая россиянином Кремевым, приостановила деятельность Федерации бокса Украины. Назначение Минюстом Кирилла Шевченко на пост президента федерации спортивный орган считал вмешательством со стороны государства.

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