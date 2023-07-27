Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону

Тарас Степаненко на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко може розпочати сезон в іншому клубі. Досвідчений футболіст зацікавив представника однієї із найбагатших ліг світу.

Степаненко привернув увагу клубу із Саудівської Аравії, стверджує Tutto Mercato.

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Контракт Тараса Степаненка із "Шахтарем" діє до літа 2024 року. Проте 33-річний футболіст може достроково залишити українську команду. Гравцем цікавиться клуб "Аль-Хіляль" з Ер-Ріяду.

Трансфер Степаненка

Клуби із Саудівської Аравії витрачають великі гроші на запрошення футболістів із зарубіжних чемпіонатів. Цього літа "Аль-Хіляль" запросив новачків на загальну суму 178 млн євро. До клубу з Ер-Ріяда переїхали Сергій Мілінкович-Савіч, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Малком. До них може приєднатися українець Тарас Степаненко.

Тарас Степаненко виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головному тренеру "Аль-Хіляля" Жоржі Жезушу потрібен досвідчений футболіст у центр поля. Саудівський клуб готовий заплатити "Шахтарю" за Степаненка десять мільйонів євро. При цьому футболісту буде запропоновано контракт терміном на три роки. "Аль-Хіляль" вже готує пропозицію щодо українця.

Тарас Степаненко перейшов до "Шахтаря" із запорізького "Металурга" у 2010 році. У сезоні 2022/2023 капітан "гірників" зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

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