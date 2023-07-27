Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону
Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко може розпочати сезон в іншому клубі. Досвідчений футболіст зацікавив представника однієї із найбагатших ліг світу.
Степаненко привернув увагу клубу із Саудівської Аравії, стверджує Tutto Mercato.
Контракт Тараса Степаненка із "Шахтарем" діє до літа 2024 року. Проте 33-річний футболіст може достроково залишити українську команду. Гравцем цікавиться клуб "Аль-Хіляль" з Ер-Ріяду.
Трансфер Степаненка
Клуби із Саудівської Аравії витрачають великі гроші на запрошення футболістів із зарубіжних чемпіонатів. Цього літа "Аль-Хіляль" запросив новачків на загальну суму 178 млн євро. До клубу з Ер-Ріяда переїхали Сергій Мілінкович-Савіч, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Малком. До них може приєднатися українець Тарас Степаненко.
Головному тренеру "Аль-Хіляля" Жоржі Жезушу потрібен досвідчений футболіст у центр поля. Саудівський клуб готовий заплатити "Шахтарю" за Степаненка десять мільйонів євро. При цьому футболісту буде запропоновано контракт терміном на три роки. "Аль-Хіляль" вже готує пропозицію щодо українця.
Тарас Степаненко перейшов до "Шахтаря" із запорізького "Металурга" у 2010 році. У сезоні 2022/2023 капітан "гірників" зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.
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