Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону arrow

Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону

27 липня 2023 08:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону
Тарас Степаненко на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко може розпочати сезон в іншому клубі. Досвідчений футболіст зацікавив представника однієї із найбагатших ліг світу.

Степаненко привернув увагу клубу із Саудівської Аравії, стверджує Tutto Mercato.

Читайте також:

Контракт Тараса Степаненка із "Шахтарем" діє до літа 2024 року. Проте 33-річний футболіст може достроково залишити українську команду. Гравцем цікавиться клуб "Аль-Хіляль" з Ер-Ріяду.

Трансфер Степаненка

Клуби із Саудівської Аравії витрачають великі гроші на запрошення футболістів із зарубіжних чемпіонатів. Цього літа "Аль-Хіляль" запросив новачків на загальну суму 178 млн євро. До клубу з Ер-Ріяда переїхали Сергій Мілінкович-Савіч, Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Малком. До них може приєднатися українець Тарас Степаненко.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головному тренеру "Аль-Хіляля" Жоржі Жезушу потрібен досвідчений футболіст у центр поля. Саудівський клуб готовий заплатити "Шахтарю" за Степаненка десять мільйонів євро. При цьому футболісту буде запропоновано контракт терміном на три роки. "Аль-Хіляль" вже готує пропозицію щодо українця.

Тарас Степаненко перейшов до "Шахтаря" із запорізького "Металурга" у 2010 році. У сезоні 2022/2023 капітан "гірників" зіграв 36 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

Півзахисник Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб. 

У розташування "Динамо" повернувся головний конкурент Ярмоленка. 

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори. 

Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу. 

"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз