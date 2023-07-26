Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес залишається футболістом київського "Динамо". Наступний сезон він проведе у чемпіонаті Туреччини.

Новим клубом Жерсона став "Сівасспор", повідомляє Hurriyet.

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Турецький "Сівасспор" узяв в оренду терміном до кінця сезону 28-річного півзахисника київського "Динамо" Жерсона Родрігеса. Команда Ризи Чалимбая стала десятою у минулому розіграші чемпіонату Туреччини, а тому веде активну трансферну кампанію.

Контракт Жерсона із "Динамо"

Київський клуб підписав контракт із хавбеком збірної Люксембургу у 2019 році. Після приходу до "Динамо" Мірчі Луческу Жерсон Родрігес провів хороший сезон і був важливим футболістом команди, яка у сезоні 2020/2021 виграла чемпіонський титул.

Жерсон Родрігес у складі "Динамо". Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Однак невдовзі після цього хавбек втратив місце в основі "Динамо" та поїхав в оренду. За три останні роки Жерсон виступав у турецьких "Анкарагюджю" та "Еюпспорі", французькому "Труа" та "Аль-Вехді" із Саудівської Аравії.

Контракт Жерсона Родрігеса із "Динамо" закінчиться влітку 2024 року.

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