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Ванат розповів про переговори з "Аяксом"

25 липня 2023 15:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ванат розповів про переговори з "Аяксом"
Ванат на тренувальному полі. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат провів найкращий сезон у кар'єрі та заслужив виклик до збірної України. Рік тому футболіст міг перейти до амстердамського "Аякса".

Ванат розповів про можливий трансфер до клубу з Нідерландів в інтерв'ю SportArena.

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Один із грандів найвищого дивізіону Нідерландів з футболу цікавився Владиславом Ванатом. Представники амстердамської команди дізнавались, чи знає 21-річний футболіст англійську мову. Радник правління "Аяксу" Клаас-Ян Хунтелаар розмовляв з агентом українського форварда.

Переїзд до Нідерландів, що не відбувся

"Аякс" був зацікавлений у трансфері Владислава Ваната перед початком сезону 2022/2023, але до конкретної пропозиції про перехід справа так і не дійшла. Футболіст дізнався про зацікавленість закордонного клубу перед виїздом на збори у складі "Динамо".

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

На той час Ванат ще не зіграв жодного повного матчу у складі збірної України. Він брав участь лише у благодійних та товариських поєдинках, захищав кольори молодіжної збірної України.

Владислав Ванат вважає "Аякс" командою, яка добре вміє працювати із молодими футболістами. Граю за амстердамську команду можна привернути увагу клубів з Англії, Іспанії та Італії.

У сезоні-2022/2023 Владислав Ванат зіграв за "Динамо" 36 матчів у всіх турнірах. Він забив 13 голів та зробив одну результативну передачу.

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