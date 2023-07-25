Ванат розповів про переговори з "Аяксом"

Ванат на тренувальному полі. Скриншот YouTube

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат провів найкращий сезон у кар'єрі та заслужив виклик до збірної України. Рік тому футболіст міг перейти до амстердамського "Аякса".

Ванат розповів про можливий трансфер до клубу з Нідерландів в інтерв'ю SportArena.

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Один із грандів найвищого дивізіону Нідерландів з футболу цікавився Владиславом Ванатом. Представники амстердамської команди дізнавались, чи знає 21-річний футболіст англійську мову. Радник правління "Аяксу" Клаас-Ян Хунтелаар розмовляв з агентом українського форварда.

Переїзд до Нідерландів, що не відбувся

"Аякс" був зацікавлений у трансфері Владислава Ваната перед початком сезону 2022/2023, але до конкретної пропозиції про перехід справа так і не дійшла. Футболіст дізнався про зацікавленість закордонного клубу перед виїздом на збори у складі "Динамо".

Владислав Ванат під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

На той час Ванат ще не зіграв жодного повного матчу у складі збірної України. Він брав участь лише у благодійних та товариських поєдинках, захищав кольори молодіжної збірної України.

Владислав Ванат вважає "Аякс" командою, яка добре вміє працювати із молодими футболістами. Граю за амстердамську команду можна привернути увагу клубів з Англії, Іспанії та Італії.

У сезоні-2022/2023 Владислав Ванат зіграв за "Динамо" 36 матчів у всіх турнірах. Він забив 13 голів та зробив одну результативну передачу.

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