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"Динамо" подякувало Луческу за роботу

23 липня 2023 22:37
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Динамо" подякувало Луческу за роботу
Луческу готується до четвертого сезону у "Динамо". Фото: Twitter/DynamoKyiv
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Київське "Динамо" подякувало за співпрацю головного тренера команди Мірчу Луческу. Рівно три роки тому румун очолив "біло-синіх".

Відповідне повідомлення з’явилось в офіційних соцмережах клубу, передає портал Новини.LIVE.

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"Три роки тому, 23 липня, головним тренером київського "Динамо" став Мірча Луческу. Сьогодні ми вкотре дякуємо Містеру за його професіоналізм, відданість роботі та підтримку України. Починаємо четвертий рік спільної роботи з вірою в перемогу!" — йдеться у повідомленні.

У складі "Динамо" Луческу став чемпіоном  та володарем Кубка України у сезоні 2020/2021 та володарем Суперкубка 2020.

Є варіант з іншим "Динамо"

У наставника вже є пропозиції з-за кордону. На зустрічі було обговорено умови співпраці тренера з клубом. Бухарестці дуже хочуть бачити Луческу-старшого своїм головним тренером.

Один із учасників зустрічі з румунського боку акціонер Євген Войку повідомив, що йдеться про те, що Луческу очолить команду відразу після завершення роботи в Києві, тобто вже наступного літа.

"Я можу вам сказати, що в мене була зустріч із Мірчею Луческу перед нашим спарингом. Він розуміє, що дуже можливо, що він повернеться до Румунії наступного року, і ми залишаємось на зв'язку і намагаємось працювати разом. З його досвідом було б чудово, якби нам удалося переконати його працювати з нами", — сказав Войку.

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