"Динамо" подякувало Луческу за роботу
Київське "Динамо" подякувало за співпрацю головного тренера команди Мірчу Луческу. Рівно три роки тому румун очолив "біло-синіх".
Відповідне повідомлення з’явилось в офіційних соцмережах клубу, передає портал Новини.LIVE.
"Три роки тому, 23 липня, головним тренером київського "Динамо" став Мірча Луческу. Сьогодні ми вкотре дякуємо Містеру за його професіоналізм, відданість роботі та підтримку України. Починаємо четвертий рік спільної роботи з вірою в перемогу!" — йдеться у повідомленні.
У складі "Динамо" Луческу став чемпіоном та володарем Кубка України у сезоні 2020/2021 та володарем Суперкубка 2020.
Є варіант з іншим "Динамо"
У наставника вже є пропозиції з-за кордону. На зустрічі було обговорено умови співпраці тренера з клубом. Бухарестці дуже хочуть бачити Луческу-старшого своїм головним тренером.
🗓️ Три роки тому, 23 липня, головним тренером київського «Динамо» став Мірча Луческу— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2023
Сьогодні ми вкотре дякуємо Містеру за його професіоналізм, відданість роботі та підтримку України 🇺🇦
Починаємо четвертий рік спільної роботи 🔷 з вірою в перемогу! pic.twitter.com/eyWIi5rhgX
Один із учасників зустрічі з румунського боку акціонер Євген Войку повідомив, що йдеться про те, що Луческу очолить команду відразу після завершення роботи в Києві, тобто вже наступного літа.
"Я можу вам сказати, що в мене була зустріч із Мірчею Луческу перед нашим спарингом. Він розуміє, що дуже можливо, що він повернеться до Румунії наступного року, і ми залишаємось на зв'язку і намагаємось працювати разом. З його досвідом було б чудово, якби нам удалося переконати його працювати з нами", — сказав Войку.
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