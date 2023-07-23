"Динамо" подякувало Луческу за роботу

Луческу готується до четвертого сезону у "Динамо". Фото: Twitter/DynamoKyiv

Київське "Динамо" подякувало за співпрацю головного тренера команди Мірчу Луческу. Рівно три роки тому румун очолив "біло-синіх".

Відповідне повідомлення з’явилось в офіційних соцмережах клубу, передає портал Новини.LIVE.

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"Три роки тому, 23 липня, головним тренером київського "Динамо" став Мірча Луческу. Сьогодні ми вкотре дякуємо Містеру за його професіоналізм, відданість роботі та підтримку України. Починаємо четвертий рік спільної роботи з вірою в перемогу!" — йдеться у повідомленні.

У складі "Динамо" Луческу став чемпіоном та володарем Кубка України у сезоні 2020/2021 та володарем Суперкубка 2020.

Є варіант з іншим "Динамо"

У наставника вже є пропозиції з-за кордону. На зустрічі було обговорено умови співпраці тренера з клубом. Бухарестці дуже хочуть бачити Луческу-старшого своїм головним тренером.

🗓️ Три роки тому, 23 липня, головним тренером київського «Динамо» став Мірча Луческу



Сьогодні ми вкотре дякуємо Містеру за його професіоналізм, відданість роботі та підтримку України 🇺🇦



Починаємо четвертий рік спільної роботи 🔷 з вірою в перемогу! pic.twitter.com/eyWIi5rhgX — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2023

Один із учасників зустрічі з румунського боку акціонер Євген Войку повідомив, що йдеться про те, що Луческу очолить команду відразу після завершення роботи в Києві, тобто вже наступного літа.

"Я можу вам сказати, що в мене була зустріч із Мірчею Луческу перед нашим спарингом. Він розуміє, що дуже можливо, що він повернеться до Румунії наступного року, і ми залишаємось на зв'язку і намагаємось працювати разом. З його досвідом було б чудово, якби нам удалося переконати його працювати з нами", — сказав Войку.

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