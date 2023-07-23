"Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Луческу готовится к четвертому сезону у "Динамо". Фото: Twitter/DynamoKyiv

Киевское "Динамо" поблагодарило за сотрудничество главного тренера команды Мирчу Луческу. Ровно три года назад румын возглавил "бело-синих".

Соответствующее сообщение появилось в официальных соцсетях клуба, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Три года назад, 23 июля, главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу. Сегодня мы в очередной раз благодарим Мистера за его профессионализм, преданность работе и поддержку Украины. Начинаем четвертый год совместной работы с верой в победу!", – говорится в сообщении.

В составе "Динамо" Луческу стал чемпионом и обладателем Кубка Украины в сезоне 2020/2021 и обладателем Суперкубка 2020 года.

Есть вариант с другим "Динамо"

У наставника уже есть предложения из-за границы. На встрече обсуждались условия сотрудничества тренера с клубом. Бухарестцы очень хотят видеть Луческу-старшего своим главным тренером.

🗓️ Три года назад, 23 июля, главным тренером киевского «Динамо» стал Мирча Луческу



Сегодня мы благодарим Мистера за его профессионализм, преданность работе и поддержку Украины 🇺🇦



Начинаем четвертый год совместной работы 🔷 с верой в победу! pic.twitter.com/eyWIi5rhgX — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 23 July 2023

Один из участников встречи с румынской стороны акционер Евгений Войко сообщил, что речь идет о том, что Луческу возглавит команду сразу после завершения работы в Киеве, то есть уже следующим летом.

"Я могу вам сказать, что у меня была встреча с Мирчей Луческу перед нашим спаррингом. Он понимает, что очень возможно, что он вернется в Румынию в следующем году, и мы остаемся на связи и стараемся работать вместе. С его опытом было бы здорово, если бы нам удалось убедить его работать с нами", — сказал Вой.

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

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