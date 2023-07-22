Скандал на Чемпионате мира по фехтованию: украинки снялись из-за допуска россиян

Украина удаляется от олимпийских путевок. Фото: Facebook/Национальная федерация фехтования Украины

Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Влады Харькова, Джоан Фейби Бежуры, Инны Бровко и Дарии Варфоломеевой в последний момент снялись с индивидуального турнира, которым стартовал чемпионат мира в Милане. После допуска спортсменов из России и Белоруссии, украинки отказались от участия в четырех из шести личных турниров.

Подробности скандала в материале Новини.LIVE

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Первоначально сборная Украины по фехтованию планировала в полном объеме выступить на ЧМ, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. За день до старта турнира фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие, а по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления.

Однако украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире, в котором были заявлены россиянки Яна Бекмурзова и Полина Хаэртинова.

Ранее Международная федерация фехтования, возглавляемая российским олигархом Алишер Усманов, стала первой, кто позволил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

В то же время президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина пропустит все личные соревнования по ЧМ по фехтованию, где будут представлены россияне и белорусы.

Шансов на Олимпиаду все меньше

Турнир пройдет с 22 по 25 июля в Милане. На нем будут также разыгрываться очки в мировой рейтинг, который будет определять путевки на Олимпиаду-2024.

"Учитывая все запреты, в личных соревнованиях я не могу отобраться на Олимпиаду. Для того чтобы мне попасть на Игры, нужно зарабатывать очки. Мне нужно участвовать во всех соревнованиях, в том числе ЧЕ и ЧМ", — говорила Ольга Гарлан.

Бывший уже чемпионат Европы пропустила, но это были очень важные соревнования, потому что там двойные очки, или с коэффициентом 1,5, не таким, как на Кубках мира и Гран-при.

"Пока я не попадаю на Олимпиаду – если я не буду соревноваться в личном фехтовании дальше, это невозможно и в будущем. У меня еще есть возможность поехать на зональный европейский отбор, где разыгрывается одно место среди тех стран, которые не отобрались на ОИ".

Но если туда поедут российские или белорусские спортсмены, я и там не могу участвовать. То есть у меня нет возможности поехать на отбор. Поэтому потеряв личные очки, у нас есть возможность попасть на игры только командой. Тем не менее, мы сейчас в очень тяжелом положении в командном рейтинге.

Но мы соперничаем и надеемся, что отберемся на Олимпиаду. У меня всегда есть мотивация фехтовать в команде, я всегда верю в свою сборную. Но если есть два пути попасть на ОИ, как выйти на пьедестал и привезти две награды для Украины, я, конечно, выберу оба", — говорит Харлан.

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