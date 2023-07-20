Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Віктор Циганков у збірній України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Український футболіст Віктор Циганков став одним із лідерів іспанської "Жирони" та привернув увагу одразу кількох клубів. Півзахисником цікавляться і в Європі, і за її межами.

Циганкова хоче запросити клуб із Саудівської Аравії, повідомляє Marca.

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Іспанська "Жирона" потужно провела другу половину минулого сезону та могла завоювати путівку до єврокубків. Не в останню чергу це пов'язано з впевненою грою півзахисника збірної України Віктора Циганкова. Футболіст забив три голи та зробив шість результативних передач.

Клуби, які цікавляться Циганковим

Влітку українець відзначився у складі національної команди. Хавбек забив два важливі м'ячі та зробив результативну передачу. Віктор Циганков відзначився у поєдинках із Північною Македонією та Мальтою у рамках відбору на Євро-2024. Обидва м'ячі 25-річного футболіста виявилися переможними для збірної України.

Циганков у грі з Північною Македонією. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Останніми тижнями чутки сватали Циганкова в іспанську "Севілью", німецьку "Боруссію" з Дортмунда та в англійський "Ньюкасл". Днями цей перелік поповнив ще один клуб.

"Аль-Шабаб" посів четверте місце у минулому розіграші чемпіонату Саудівської Аравії. Клуб з Ер-Ріяда підтримав місцевий тренд на запрошення відомих гравців з Європи. "Аль-Шабаб" зробив ставку на трансфер Віктора Циганкова. "Жироні" запропонують за гравця 30 млн євро, а українець зможе заробляти в Саудівській Аравії 5 млн євро на рік. Пропозиція вийшла щедрою, але навряд чи Циганков захоче міняти вектор розвитку своєї кар'єри.

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