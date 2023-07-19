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Сидорчук може залишити "Динамо": є інтерес від закордонного клубу

19 липня 2023 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сидорчук може залишити "Динамо": є інтерес від закордонного клубу
Сергій Сидорчук у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук може продовжити кар'єру у закордонному чемпіонаті. У послугах досвідченого футболіста зацікавлений французький клуб.

Український клуб чекає на пропозицію щодо гравця, повідомляє Tutto Mercato.

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Новий сезон "Динамо" може розпочати з іншим капітаном. Один із лідерів столичної команди привернув увагу одразу кількох закордонних клубів, причому один із них уже готується до переговорів із керівництвом "біло-синіх".

Хто цікавиться Сидорчуком?

Французька "Ніцца" продовжує посилювати склад напередодні нового сезону. 32-річний півзахисник збірної України може стати черговим новачком команди Франческо Фаріолі. За підсумками минулого сезону "Ніцца" посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Сергій Сидорчук
Сидорчук у матчі проти збірної Мальти. Фото: пресслужба "Динамо"

Цього літа французький клуб відпустив у "Кардіфф" Аарона Ремзі. Замість валлійця "Ніцца" збирається запросити одразу двох півзахисників, одним з яких може стати Сергій Сидорчук. Французи запропонують за українського гравця два мільйони євро.

Сидорчук перейшов до "Динамо" із запорізького "Металурга" у 2012 році. Він зіграв у складі київської команди понад 200 матчів.

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