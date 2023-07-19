Сидорчук может уйти из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба

Сергей Сидорчук в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. В услугах опытного футболиста заинтересован французский клуб.

Украинский клуб ждет предложение по игроку, сообщает Tutto Mercato.

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Новый сезон "Динамо" может начать с другим капитаном. Один из лидеров столичной команды привлек внимание сразу нескольких заграничных клубов, причем один из них уже готовится к переговорам с руководством "бело-синих".

Кто интересуется Сидорчуком?

Французская "Ницца" продолжает усиливать состав в преддверии нового сезона. 32-летний полузащитник сборной Украины может стать очередным новичком команды Франческо Фариоли. По итогам прошлого сезона "Ницца" заняла девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Сидорчук в матче против сборной Мальты. Фото: пресс-служба "Динамо"

Нынешним летом французский клуб отпустил в "Кардифф" Аарона Рэмзи. Вместо валлийца "Ницца" собирается пригласить сразу двух полузащитников, одним из которых может стать Сергей Сидорчук. Французы предложат за украинского игрока два миллиона евро.

Сидорчук перешел в "Динамо" из запорожского "Металлурга" в 2012 году. Он сыграл в составе киевской команды больше 200 матчей.

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