Сидорчук может уйти из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. В услугах опытного футболиста заинтересован французский клуб.
Украинский клуб ждет предложение по игроку, сообщает Tutto Mercato.
Новый сезон "Динамо" может начать с другим капитаном. Один из лидеров столичной команды привлек внимание сразу нескольких заграничных клубов, причем один из них уже готовится к переговорам с руководством "бело-синих".
Кто интересуется Сидорчуком?
Французская "Ницца" продолжает усиливать состав в преддверии нового сезона. 32-летний полузащитник сборной Украины может стать очередным новичком команды Франческо Фариоли. По итогам прошлого сезона "Ницца" заняла девятое место в турнирной таблице Лиги 1.
Нынешним летом французский клуб отпустил в "Кардифф" Аарона Рэмзи. Вместо валлийца "Ницца" собирается пригласить сразу двух полузащитников, одним из которых может стать Сергей Сидорчук. Французы предложат за украинского игрока два миллиона евро.
Сидорчук перешел в "Динамо" из запорожского "Металлурга" в 2012 году. Он сыграл в составе киевской команды больше 200 матчей.
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